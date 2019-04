Página

Jorge Salinas desfiló por la alfombra roja de los Premios Billboard en compañía de su esposa Elizabeth Álvarez.

El actor puso ‘un alto’ al comentario de una reportera que fue tachado de ‘sexista’.

Gracias a su caballerosa respuesta, el mexicano se ganó los aplausos de los usuarios de redes sociales.

El pasado jueves, por la alfombra roja de los Premios Billboard 2019 desfiló una estela de famosos ataviados con sus mejores galas. A la cita no faltó Jorge Salina, quien fue acompañado de su esposa, la también actriz Elizabeth Álvarez.

Y aunque el actor de 50 años llegó con su mejor sonrisa y derrochando carisma, se llevó un tragó algo amargo cuando una reportera de ‘Suelta la Sopa’ hizo un comentario que muchos tacharon de sexista y ofensivo relacionado con su esposa.

Al ver lo guapos que se veían ambos en la premiación, la periodista comentó: “Dicen que el mejor accesorio que puede tener un hombre es una dama hermosa, mire nomás”.

Sin embargo, al mexicano no le hizo mucha gracias el comentario y, muy educadamente, respondió: “La mujer no es un accesorio, es el alma gemela del hombre, sin ustedes no podríamos vivir. No existía la humanidad”, dijo de manera contundente.

En un intentó por aligerar la tensión e incomodidad que produjo su comentario, la reportera preguntó a Álvarez: “Ely, ¿él es siempre así o nada más cuando tiene calor?”. A lo que el propio actor respondió en broma: “Cuando hay prensa”.

Cabe recordar que Jorge Salinas se estrenará el próximo lunes, 13 de mayo, como protagonista de la telenovela Un poquito tuyo, el nuevo proyecto de Telemundo, donde también participará Marjorie de Sousa en un rol protagónico.

El esposo de Elizabeth Álvarez interpreta a Antonio, un padre de familia exitoso y trabajador que se ha esforzado para darle a su familia una vida privilegiada.