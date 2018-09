View this post on Instagram

1983/2018 #tbt To the left, a picture at UCLA when I first arrived in the United States as a student in 1983. (I was 25) To the right at the same spot at UCLA in this 2018, while filming for a new project @realamericawithjorgeramos for Facebook Watch (that starts tonight at 7 PM) A la izquierda una foto en la universidad de UCLA de cuando llegué como estudiante a Estados Unidos en 1983. (Tenía 25 años) A la derecha en el mismo lugar de UCLA en este 2018, filmando un nuevo proyecto para Facebook Watch (que sale esta noche a las 7 PM)