Jorge Ramos pasó un momento tenso cuando revisó su teléfono y vio la noticia que muchos padres temen. Y es que según explicó en su columna dominical, dijo que justo cuando se encontraba realizando una entrevista a uno de los estudiantes que sobrevivieron a la masacre de 17 personas en la escuela secundaria de Parkland, recibió un mensaje que lo dejó helado.

“Siento la vibración del celular en mi pantalón. Pero no le hago caso. Estoy entrevistando a Alfonso Calderón, uno de los estudiantes que sobrevivieron a la masacre de 17 personas en la escuela secundaria de Parkland, en la Florida, y no lo quiero interrumpir”, escribió el conductor de Univisión.

Después continuó explicando que Alfonso, quien tiene 16 años, nació en España, lleva una década viviendo en Estados Unidos, y junto con sus amigos es uno de los fundadores del movimiento Never Again, donde buscan imponer un efectivo control de armas para que nunca más sean asesinados estudiantes en una escuela.

El joven le contó al presentador que el 14 de febrero Alfonso estaba saliendo de su clase de teatro cuando un maestro lo empujó adentro del salón: “En pocos segundos terminó metido en un clóset. Desde ahí escucharía los disparos del asesino, Nikolas Cruz, matando a sus compañeros. En ese clóset pasó cuatro horas y ahí, por texto, se despidió de sus padres. Su camisa terminó empapada de sudor”.

Pero justo cuando estaba terminando la entrevista, su celular seguía sonando: “El teléfono en mi pantalón seguía vibrando. Me despedí de Alfonso mientras pensaba que era increíble (e injusta) la enorme responsabilidad que había caído en este carismático y agradable adolescente. No conozco a nadie así”.

Y fue justo ahí cuando decidió revisar su celular para darse cuenta de la terrible noticia: “Metí la mano en el pantalón, saqué el teléfono, apreté el botón de mensajes y me paralicé. Un pistolero se había metido a un restaurante muy cerca de la universidad donde estudia mi hijo. Fue un instante de terror hasta que me acordé que mi hijo, ese día, no estaba ahí…”.

Aunque el conductor no menciona la universidad ni el lugar, Ramos podría hacer referencia a lo que ocurrió hace unos días en Nueva Jersey, donde las autoridades detuvieron un hombre armado estaba escondido en un restaurante al otro lado de la calle del campus de la Universidad de Princeton

Las autoridades cerraron el área del centro de Princeton y dos edificios del campus fueron evacuados por precaución, según informó AP.