Luego de que el miércoles se registrara un lamentable tiroteo en una escuela preparatoria de Florida, el periodista Jorge Ramos condenó los hechos y señala a culpables por omisión.

El agresor, identificado como Nikolas Cruz, de 19 años, y que abrió fuego el miércoles en la escuela Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, mató a 17 personas y era exalumno de la escuela.

Desde el momento en que se dio a conocer la noticia, Ramos utilizó sus redes sociales para tratar de comprender el panorama de la caótica situación.

“Es complicado entender cuántos muertos y heridos hay en la escuela de la Florida, el superintendente usó la frase en inglés ‘numerous fatalities’, cuya traducción literal al español no ayuda mucho. Buscando más información concreta”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tras la tragedia, el comunicador hizo especial énfasis en la importancia de abordar el tema de control de armas: “El superintendente del distrito escolar donde hubo el tiroteo dice que hubo “numerosas fatalidades” en la escuela del sur de la Florida. El sospechoso está detenido. ¿Ya podemos hablar de control de armas o todavía no?”.

Nos levantamos con otra masacre en Estados Unidos y con la terrible convicción de que nada se hará para prevenir la próxima.

We wake up with a new massacre in the U.S. and the terrible realization that the White House and Congress won’t do anything to prevent the next one.

— JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) February 15, 2018