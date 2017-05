Jorge Ramos hace ‘llorar por dentro’ a Francisca (VIDEO)

Francisca Lachapel no pudo aguantar las lágrimas al revelar lo mucho que significó para ella, poder entrevistar al periodista mexicano Jorge Ramos.

Según explicaron en Despierta América, la dominicana tenía el sueño de hablar con el conductor de Univisión, por lo que le planteó su propuesta a su “jefa”, algo que de inmediato aceptó.

Con lo que no contaba era que Ramos aceptaría de forma inmediata, por lo que casi no tuvo tiempo de prepararse como hubiera deseado.

“No pensé que me iba a decir tan rápido, imagínate yo me esperaba que me dijera en un mes, así que fui como él… preguntando con mucho coraje, para saber qué hay destrás de ese hombre, cómo llegó a ese país, de su relación con Trump, con Chiquis”, dijo emocionada.

Francisca dijo que de pequeña en su pueblo natal en República Dominicana, ajustaba la antena de la televisión para poder ver a su ídolo: “me dan hasta ganas de llorar, es una impresión muy grande, es una reafirmación que no existen límites para soñar, esa niña que sus posibilidades eran totalmente nulas… de repente estar sentada con este hombre… era algo inexplicable para mí y yo lo veía y por dentro lloraba y pensaba en qué pensaría mi mamá, en qué pensaría otra niña que tiene ese mismo sueño, todo lo que uno quiera lo tiene qué hacer”.

En la entrevista con Francisca, Ramos también abordó sus creencias religiosas y la fe en su vida.