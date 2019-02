View this post on Instagram

Jorge Ramos y el equipo con el que fue retenido en el palacio de Miraflores en Venezuela han sido deportados. Fueron escoltados por personal diplomático de EEUU y Mexico para asegurar su bienestar. Su material de trabajo fue confiscado pero afortunadamente todos están bien. Mi solidariza con ellos: María Martinez-Guzman, Claudia Rendon, Martín Guzman, Juan Carlos Guzman, Francisco Urreiztieta y Jorge Ramos.