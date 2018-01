Jorge Ramos volvió a defender a los inmigrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos, esta vez mediante su participación en algunos espacios de noticias y debate de Fox News y CNN.

El periodista mexicano dejó claro que no cree en la intención de Donald Trump de querer alcanzar una solución para los cerca de 800,000 afectados por el cese de DACA y consideró que no puede hablarse de una reforma migratoria si no se toma en cuenta a los 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país.

“No creo en el presidente Trump. Una pequeña lección de historia. El presidente que estableció DACA fue Barack Obama, en 2012; el presidente que terminó DACA, en septiembre de 2017, fue Donald Trump. Eso es lo que pasó, esos son los hechos. Es muy difícil para mí entender que la misma persona que terminó DACA ahora dice que quiere ayudar a los ‘soñadores’, no compro eso”, sostuvo Ramos, al dialogar con Anderson Cooper en su espacio de CNN.

.@jorgeramosnews: “Republicans control the White House, they control Congress — if they really, really want the DREAM Act, if they really want to approve DACA they can do it tomorrow” https://t.co/0tgzJaUYeN — Anderson Cooper 360° (@AC360) 10 de enero de 2018

“No creo que el presidente Trump tenga credibilidad alguna al hablar de inmigración en este punto… Él dice que es un genio, y realmente inteligente, y quiere desperdiciar 18,000 millones de dólares en un muro (en la frontera con México). Déjenlo desperdiciar ese dinero y aprueben DACA”, añadió Ramos, al explicar que la mayoría republicana en el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de resolver el futuro de los niños y jóvenes que llegaron a Estados Unidos en la infancia sin documentos.

“Tenemos un problema de inmigración, creo que puedo estar de acuerdo con eso. Hay 11 millones de personas viviendo de manera ilegal aquí, y están aquí por nosotros, cosechando nuestra comida, construyendo nuestras casas, cuidando a nuestros niños, y tenemos que encontrar la solución”, expuso el conductor de Univision al ser entrevistado por Tucker Carlson de Fox News.

“Y el presidente Trump, yo no le creo, sorpresivamente en esta reunión dice que quiere una reforma migratoria integral. Tú y yo sabemos que cuando se dice reforma migratoria integral significa legalizar a los 11 millones de inmigrantes en este país”, subrayó Jorge, quien compartió en su cuenta de Twitter los videos de ambas participaciones.