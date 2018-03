El pasado 16 de marzo el periodista mexicano Jorge Ramos celebró su cumpleaños número 60, y ante su llegada al ‘sexto piso’ de la vida compartió cuál es su secreto para vivir feliz.

Mediante un escrito difundido por la cadena hispana ‘Univisión’ para la cual Ramos trabaja, se dio a conocer el pensar del comunicador quien celebra un año más de vida: “Estoy cumpliendo 60 años y se me ocurren dos ideas: la primera, que se me está acabando el tiempo; la segunda, que he sido muy afortunado en llegar bien y saludable hasta aquí”.

El presentador del noticiero estelar de Univisión está consciente de la expectativa de vida de los seres humanos actuales: “Hoy la expectativa de vida para un hombre como yo es de 76 años. Pero espero que pesen más los genes de mi mamá morelense –que está casi olímpica a los 84 años– que los de mi papá capitalino y fumador, quien murió de un ataque al corazón mucho más joven”, aún así, aseguró: “todavía le quiero añadir algunos capítulos interesantes a mi vida”.

Aseguró que el pasar del tiempo le ha otorgado: “Una claridad mental y moral que no siempre tuve, hoy me parece de lo más obvio que haya que resistirse y luchar contra dictadores, racistas, corruptos y fanfarrones” y aseguró que: “la neutralidad, lejos de ser una buena cualidad periodística, suele ser una excusa para no actuar y te convierte en cómplice de los poderosos”.

También reveló que es más feliz ahora que a los 20 y que la clave radica en: “Hacer lo que quieres vivir de eso y rodearte de los que te quieren”.

Con Ilia, Drexler y Preser en Miami A post shared by Jorge Ramos (@jorgeramosnews) on Feb 8, 2018 at 7:27pm PST

Y a pesar de saber que el tiempo es relativo afirmó que: “A partir de ahora la vida se echa a correr. Por eso no dejo cosas pendientes, ni pierdo el tiempo, ni aguanto o espero mucho”.

Para finalizar agregó: Es un privilegio llegar así a los 60 tengo tanto que agradecer y es mucho mejor que la alternativa de no llegar.