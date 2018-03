Hace un año en Iowa un guardaespaldas de Trump me sacó de una conferencia de prensa luego de hacer una pregunta sobre migración. Muchos años antes, un guardaespaldas de Fidel Castro me hizo a un lado para que no siguiera haciéndole preguntas al dictador cubano. Ahí está: Trump y Fidel tienen algo en común.

