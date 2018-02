Jorge Aravena decidió ‘calentar’ las redes sociales esta semana al mostrarse completamente desnudo y llegando a cubrirse sólo sus partes íntimas con un diminuto paño. La publicación causó diversas reacciones y fue el propio actor el que tuvo que aclarar la situación.

El artista se mostró como Dios lo trajo al mundo para presumir de su nuevo corte de cabello y de cómo entra a la cámara de bronceado en su tonificado cuerpo, la publicación se hizo viral en cuestión de minutos y logró más de 2700 comentarios por parte de sus seguidores en Instagram.

“Qué falta de respeto”, fue el comentario de un usuario que se sintió ofendido por la publicación.

Lee también: Orlando Segura regresa a la conducción tras su salida de Despierta América

“Abusador”, “Muy viejo para la gracia”, “Qué grosería”, “Qué foto tan falta de todo”, “Grosero”, “Yo creo que no se necesita estar mostrando sin necesidad”, “El que tiene talento no necesita esta clase de publicación”, “Y pensar que a Lorena Meritano por mostrar los senos la sacaron de todas las redes sociales”, fueron algunas de las reacciones de otros usuarios que se sintieron ofendidos.

Mientras que otros no se resistieron ante los encantos del peruano: “Eso sí es un hombre”, “Si así es el infierno que me lleve el diablo”, “Tanta carne y yo pasando hambre”, “Sólo me inspiras a pecar”, “Provocas mucho”, “Estás más bueno que nunca”.

Aravena decidió realizar otra publicación en su cuenta oficial para asegurar que su intención nunca fue ofender a alguien con su desnudo, en la nueva fotografía se puede apreciar a la estrella luciendo mucho más abrigado mientras entrena.

“Aquí hay para todos los gustos. Así que aquí les mando unas fotos entrenando y bien tapado por todos lados para la gente moralista que le pareció una exageración mi publicación anterior y no se ofendan (…) Jamás subiría una foto con intención de ofender a nadie. Pero ni modo, no se puede complacer a todo el mundo”, reveló.

“Haz lo que se te pegue la gana sin importar la opinión ajena”, “No ofendes a nadie”, “Entonces que no vean tus fotos”, “A quien no le guste que no la vea”, “Que viva la libertad de expresión”, fueron algunas de las reacciones a la segunda publicación de la figura.