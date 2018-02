Para el fashionista Jomari Goyso ocupar el lugar dejado por Rodner Figueroa en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, no representa problema alguno, ya que con su honestidad y su característica rebeldía televisiva pretende conquistar a los televidentes de tan exitoso show.

El originario de La Rioja, España, concedió una entrevista a Mundo Hispánico, en la cual habló de diversos temas, desde su integración al programa de Univisión, hasta algunos malentendidos con sus compañeros.

Jomari se autodefine como una persona que “Necesita estar siempre con retos nuevos”, y se pronunció contento en esta nueva etapa, aunque aclaró que “no lo siento como si llegara por primera vez”, ya que “el estudio donde se hace El Gordo y Flaca es el mismo estudio de Sal y Pimienta”.

En cuanto a lo que pueden esperar los seguidores del programa comentó: “Yo siempre intento ser yo, y creo que en todas las situaciones en las que te ponen uno intenta reinventarse; sí imponer un poco de lo que sé, pero siempre te acomodas y haces una versión de ti siempre, cuando te pones en un programa tan exitoso que lleva tantos años, uno se tiene que amoldar a muchas cosas”.

Aseguró que lo anterior no significa que vaya a cambiar su personalidad, pero justamente “ese es el reto, cómo Jomari se acopla a un público, a unos compañeros de Gordo y Flaca”.

Al preguntarle por sus antecesores en la sección de fashion del programa, Jomari respondió con un corto pero certero: “No tengo ni idea porque nunca los he visto”.

Pero aclaró que, si bien no tiene una gran relación de amistad con Rodner Figueroa, sí lo conoce personalmente e inclusive “Tenemos una mejor amiga en común”.

Dejó en claro que las versiones que circulan en redes de una supuesta enemistad entre los fashionistas es falsa: “Bueno y esa gente que cree en las redes ¿De dónde lo sacan?, sabes, yo he aprendido algo de este negocio, que cuando hablan de uno es porque uno tiene éxito, si no, no hablarían, así que digan lo que quieran, no pasa nada, a mí lo que me preocupa son mis seguidores y mis cuentas de Instagram”.

Sobre los roces laborales que ha tenido con algunas compañeras como es el caso de Ana Patricia reveló que: “Lo que pasó en el 2017 ni me acuerdo, ya le pedí disculpas a Dios, al mundo y de todo lo que hice, no de eso en específico, así que yo move on (Sigo adelante), yo hago lo que creo que tengo que hacer en ese momento, fuí con Ana Patricia y le pedí disculpas”.

Recientemente en redes se habló de una pelea entre él y su ahora compañera Clarissa Molina, lo cual fue aclarado por Goyso: “Es chistoso porque yo jamás he tenido ninguna pelea ni nada con Clarissa, jamás. Clarissa y yo siempre nos hemos llevado bien”.

Y continuó sobre el tema: “Yo no vivo la vida pensando en lo que la gente piensa, ¿Ahora vivimos la vida en lo que la gente piensa de nosotros? No pues estamos locos, yo vivo la vida en lo que mi familia piensa de mí, en lo que la gente que me quiere piensa de mí, en lo que realmente pasa con la gente”.

Goyso quien se ha mantenido trabajando desde que tenía 16 años, contó a Mundo Hispánico qué celebridad con la que ha trabajado considera que a pesar de los años sigue marcando tendencia.

“De todas las estrellas que se mantienen hoy en día sin duda alguna las Kardashian. De todas con las que he trabajado ellas son de las pocas que crean tendencia con lo que hacen, eso es muy difícil, tú puedes ponerte una tendencia que otra persona lleva, pero es muy difícil crear tendencia, o sea tu ponerte algo que nadie esté usando y lucir divino, lucir espectacular y ya porque tú te lo pones se lo pone otra gente, eso es único”, expresó.

El español también aseguró que la comunidad latina se encuentra descubriendo su propia identidad en cuanto a estética se trata: “Creo que nosotros, la comunidad latina no tenemos aún muy buscada nuestra voz, porque por muchos años la voz de la mujer latina ha sido un poquito reina de belleza, ese es el look que siempre se han puesto, pelo largo bonito, silueta muy marcada, mucho brillo, mucha ropa pegada, aún no hemos salido de este concepto que tenemos como la mujer latina, entonces les es muy difícil ponerse algo a muchísimas como los abrigos grandes y casi ninguna latina se viste así”.

Sus inicios como diseñador de moda se encuentran en su natal España, para ser más precisos con su amiga la actriz Paz Vega: “Paz es una gran amiga mía recuerdo hace muchos años que tenía una tienda muy conocida que vendía prendas muy exclusivas, entonces yo trabajaba con ella y me conocía, conocía mi creatividad y todo, en aquel momento yo estaba obsesionado con las cazadoras, las Jeans Jackets (Chamarras de mezclilla) entonces yo les hacía cosas, les ponía cosas, me dijo que por qué no le hacía diez chaquetas de esas y eso fue lo que hice”.

Y agregó: “Ya ni me acuerdo, eso fue hace 16 años, recuerdo que se vendieron espectacular, se vendieron en un dineral”.

Con tantos años de trabajo es normal que haya tenido algún problema a raíz de sus singulares críticas, como la anécdota con Olga Tañon que compartió: “Una vez hablé de Olga Tañon, siempre la he admirado mucho, pero se puso como un jumping más espantoso, y yo dije (Dentro del programa) pero qué cosa más espantosa y ese día me la encontré, entonces vino, me agarró y me empezó a cantar una canción y me dijo: ‘No importa, no importa que no te guste mi ropa, yo soy artista y por eso te quiero’ y se fue”.

Para Jomari, Olga adoptó la actitud correcta: “Yo creo que esa es la actitud que finalmente se tiene que tomar, porque yo nunca comento de la persona, comento de un outfit, de una ropa, porque al final de cuentas mucha gente las sigue y piensa que está bien o mal”.

En cuanto a su relación con Dios, Goyso se considera como una persona “Super creyente”, aunque advierte que tiene una fe muy liberal y cree en no juzgar a nadie: “De creer en Dios creo, para mí Dios es un todo, es un maestro que me da respuestas”.

Para sorpresa de muchos, el nacido en la capital del vino se considera inmigrante, y reveló que su trabajo en ‘Primer Impacto’ lo ha puesto muy en contacto con ese sector de la población, por lo que también dejó saber su pensar acerca de la difícil situación que viven miles de jóvenes inmigrantes en Estados Unidos: “Muy duro, porque sabes lo que pasa, mi segmento de Primer Impacto realmente va a esa gente, yo voy con esa gente, yo platico con esa gente, yo hablo con la gente inmigrante que en estos momentos sienten que están atacados por todos lados, es muy duro, creo que es muy lamentable, creo que se van a arrepentir el gobierno y mucha gente que toma decisiones del daño que les están haciendo, porque ese daño tiene consecuencias, están dañando gente, esa gente que vive en su país, que trabaja en su país, que genera en su país”, contó después de haber lanzado un largo suspiro.

“Acabo de estar en los Ángeles, de grabar historias para Primer Impacto y yo lloré en todas las historias y mi jefa me dice: ‘¿A llorar?’, y le digo es que no hay forma de no llorar, no hay forma, yo soy inmigrante, yo sé lo que es no tener el papel, yo sé lo que es pelear con el abogado”, agregó.

Acerca de sus compañeros Raúl de Molina y Lili Estefan opinó: “Dos personajes casi en peligro de extinción, que son como leyendas de la televisión, ya quedan muy pocos personajes”, ya que en sus propias palabras “en estos días se trata de fabricar moldes en vez de presentadores, moldes que les digan qué pensar, qué creer, qué decir”.

Y afirmó que: “Te pueden caer bien, te pueden caer mal, te pueden gustar o no te pueden gustar, pero tienen su personalidad, tienen su forma de pensar, tienen su química, eso está ya casi en peligro de extinción, entonces ellos son en el mercado latino de las pocas celebridades a ese nivel que quedan, tienen una forma de pensar concreta y eso es entretenimiento, no siempre tienes que agradar a todo el mundo, pero tienes que entretener”.

También reveló cual considera que es el mayor regalo que ha recibido a lo largo de su carrera: “Para mí, el público siempre ha sido el regalo más grande de mi carrera, sin mi público yo jamás estaría en televisión, jamás, porque pues si el público no me hubiera querido o no me seguiría queriendo prácticamente hubiera enfadado a la televisión dos, tres veces, porque yo soy de esas personas que tiene la personalidad muy marcada, tengo esa rebeldía televisiva que el público siempre ha abrazado y sin ese abrazo no hubiera llegado hasta aquí jamás, nunca, o sea que estoy muy agradecido al público, y siempre mi misión ha sido hacer algo por mi público”.

Para concluir Jomari agregó que es una persona transparente: “Yo soy un libro abierto, quien me cae bien la pongo en mis redes sociales y en mi vida, y quien no está en mi circulo pues no, y no existe para mí, no tengo odio ni envidia para nadie, yo si soy muy egocéntrico para eso, yo soy yo y la gente que quiero, los demás no existen”.