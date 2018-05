Jomari Goyso habló ‘al desnudo’ sobre el abuso que sufrió

El presentador de televisión, Jomari Goyso habló ‘al desnudo’ con Francisca Lachapel para presentar su primer libro autobiográfico, en donde revela los momentos más difíciles que han marcado su vida.

En una entrevista exclusiva transmitida este martes 1 de mayo por el programa de Despierta América, el presentador de televisión Jomari Goyso presentó su libro ‘Desnudo’ y reveló que lo más difícil al escribir su libro fue hablar del abuso que sufrió en su adolescencia.

Según Goyso, a la edad de 13 años sufrió abuso por unos desconocidos durante las fiestas de su tierra España. Durante el ataque lo único que pensaba era en como reaccionar para poder escapar.

“Yo recuerdo pensar en como reaccionar, porque yo ya estaba acostumbrado cuando me insultaban a como reaccionar. Entonces en ese momento que me ponen el cuchillo yo empiezo a pensar como debo de reaccionar para que ellos piensen que voy hacer lo que ellos quieren”, dijo Goyso.

Goyso aseguró que su forma de reaccionar le ayudó a librarse de sus atacantes.

“Si yo no hubiera pensado algo a si, si yo hubiera bebido algo de alcohol, si yo me hubiera paniquiado, no se lo que hubiera pasado, no estaría aquí probablemente para contarlo”.

Según Jomari, el abuso que sufrió le hizo abrir los ojos y ver el lado oscuro de la vida que en su inocencia no veía.

“Aprendí que yo siempre tenía que estar con los ojos abiertos que nadie me iba a proteger. Aprendí que podía controlar las situaciones, que yo tengo un poder que es el cómo yo veo las cosas y como yo las puedo controlar y vi un lado muy oscuro de la vida que no sabia que existía. Y yo creo que eso fue lo más duro”, reveló Jomari durante la entrevista.

En la entrevista Jomari aseguró que en ese momento “muere el niño y nace un hombrecito que tiene claro que va a luchar solo, que es solo, que la vida es sola”.

Sin embargo, aunque en algún momento de su vida fue difícil vivir con ese recuerdo, el también experto en moda aseguró que hoy en día puede decir que ha podido superar ese amargo momento.

“Esto lo veo ahora, con 16 años yo no veía nada, yo veía que me habían robado todo, que me habían robado la felicidad, que me había robado la juventud, que habían matado un niño, el alma es de un niño, yo sentía que estaba muerto, era como una búsqueda en la oscuridad y no ver nunca donde salir, ese era el niño de 16 años. Han pasado los años y ya no lo veo así afortunadamente”, concluyó.