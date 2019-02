View this post on Instagram

Ay Dios mío! 🤦🏻‍♂️ Que desgraciado fui! Mi madre! 😬 Ahora vi parte del show y jomari sin censura! 🤭 Bueno, creo que por tantas semanas vi el show y no dije nada de lo que pensaba que ayer me descargue! 🤷🏻‍♂️ No fue mi intención ofender a nadie, yo se que Dayanara no se ofendió, Yuri un poco por eso me tiro el zapato tras cámaras 👠 (bueno los dos) pero SORRY porque la amo! Y Casper se que se enfadó mucho porque se quejó con todos mis jefes 🤷🏻‍♂️ (nada que me sorprenda porque eso ya se lo avise antes del show a mis jefes 🙃) Anyway! Si que Clarisa es mi amiga! Y nunca dije que no lo fuera, que eso quede claro, yo no era juez de ese show ni parte de ese show, yo era un televidente más ! Creo que fui justo y nunca dije nada o opine en toda la competencia por respeto a los demás concursantes para no afectar la opinion de nadie, pero bueno! Anoche por eso llegué con tantas preguntas! 😂Dios mío! Se que el Daza no se enfadó porque yo hablo con el todo el rato y Pedro moreno tampoco porque el es súper cool y mis locuras no le afectan! (Eso creo) Anyway! GN 🤦🏻‍♂️ De todo se aprende en la vida! La próxima vez, si Dios quiere sea así, sabré como ser más moderado! Love u all! (El show fue número uno ☝️ así que verlo, lo vieron) Sorry si alguien se ofendió no fue mi intención! 😊 lol creo que me pase de real!! Tengo que fingir un poco más y ponerme más posado! 🤭 oh no?