Después de darse a conocer que Demi Lovato fue internada por una supuesta sobredosis, Johnny Rivera y su novio Joaquín han externado su preocupación.

En repetidas ocasiones el hijo menor de Jenni Rivera y su pareja han demostrado por las redes su gusto por la interprete de “Échame la Culpa”.

Mediante su cuenta de twitter Johnny escribió: “Por favor, por favor deja que Demi Lovato salga bien de esto”.

Y agregó: “Ella es verdaderamente algo especial para mi corazón. Es uno de los pocos artistas que realmente sigo”.

please please please let @ddlovato get out of this okay. she is truly something special to my heart. one of the few english artists i really follow ❤️❤️❤️

— Juan Angel (@juanangel702) July 24, 2018