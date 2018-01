“Me pregunto si mi familia está maldita”, así fue como empezó el hijo menor de Jenni Rivera el polémico Tweet en el cual se cuestionaba ¿por qué su familia atrae la desgracia?

El joven Johnny junto a sus hermanos quienes desde hace cinco años perdieron a su madre en un trágico y lamentable accidente aéreo, tienen que vivir con ese dolor en su corazón.

Y en días recientes el hijo de la fallecida cantante, hizo pública su duda acerca de si su familia era la portadora de algún tipo de maldición.

Pero como si no fuera suficiente hace unos días, su novio Joaquín Navarro perdió a su madre, por lo que su tristeza es aún mayor.

“Me pregunto si mi familia está maldita o si somos un imán para una mie… trágica o algo así”, escribió el joven quien después de la repentina muerte de JennI, quedó a cargo de su hermana la también cantante Chiquis Rivera.

i wonder if my family’s cursed or if we’re a magnet for tragic shit or something. literally most of the people in the fam or close to us have been through some traumatic shit.

— j.a. (@juanangel702) 25 de enero de 2018