Johnny Lozada se disculpa (VIDEO)

Johnny Lozada admitió su error y se disculpó. Y es que durante el reality de baile de Mira Quién Baila, la controversia se hizo presente.

Los protagonistas fueron el llamado Naked Chef, Franco Noriega, y el juez Johnny Lozada.

Sin embargo la polémica terminó con una disculpa pública del también conductor en el matutino Despierta América: “Mi manera de responder no fue la correcta y pido disculpas públicamente… Soy una persona que cuando cometo un error, lo corrijo”, manifestó Lozada en declaraciones transmitadas por Univisión.

“Entiendo yo que sí, me ganó la ira, cosa que no debió haber sucedido nunca. En cuarenta y tantos años que tengo, nunca me había sucedido eso. Lo que sí tengo que admitir es que no me gustó el comentario, debido a que muchas veces nos hemos acercado y hemos tratado de ayudar a ciertas personas y que nos digan que no somos objetivos, ‘Poty’ ni yo, no lo entendí correcto”, explicó más calmado.

Todo se desarrolló cuando el chef peruano explotó durante la cuarta gala del show, tras los comentarios hechos por Lozada y el otro juez, Javier ‘Poty’ Castillo.

“Yo siento que vine acá sin bailar, realmente tenía dos pies izquierdos, es lo que veo en las redes sociales y es lo que sentía, y ahora que tengo un dominio de mi cuerpo mucho más fuerte…”, explicó Franco.

Y agregó el peruano: “Me gustaría más bien que los comentarios que ustedes tengan, tanto tú, Poty, como tú, Johnny, sean un poco más constructivos para poder mejorar. Porque de eso se trata, de mejorar”, comentó Noriega.

Molesto Johnny Lozada le respondió: “Lo que acabo de escuchar es totalmente ilógico… A lo mejor en las redes sociales alguna gente te dice que tú eres hermoso y que te ves muy bien, pero el baile, perdona que te lo diga, no lo estás haciendo bien”, dijo Johnny, ganador de la cuarta temporada de Mira Quién Baila, quien se rió irónicamente tras realizar una declaración amenazante durante la pausa comercial: “ Si te metes conmigo me vas a encontrar”.

Por su parte Castillo le explicó al chef: “Lo que no le voy a decir a ti, ni a nadie, es engañarte, decirte cosas bonitas para que tú te sientas bien”.

