Johnny Lozada está inconsolable. Y es que el exMenudo compartió una imagen con una triste noticia: su perro murió.

El exconductor de Univisión escribió: “Adiós amigo, no sabes cuánto te voy a extrañar”.

En la imagen aparece abrazando a su mascota, por lo que los mensajes de apoyo no se hicieron esperar: “Oh No!!! Dios mío. Me imagino el dolor tan grande que debes sentir. Lo siento de todo mi corazón. Te acompaño en tu dolor”, “Lo siento mucho, imagino lo que estás sintiendo, tengo dos y las adoro y no quiero pasar por eso, hace tres años se me perdió una tenía 13 años con ella y un día desapareció y a pesar que tengo dos más, no la olvido, ánimo”.

Unos más dijeron: “Debe ser horrible, no quiero ni imaginarme el dolor que se siente. Lo siento tanto”, “Es muy doloroso son parte de nuestra familia y nuestro corazón Dios les conforte a la familia entera un abrazo”.

Regresará ‘Menudomanía’ a México en 2018… pero sin Johnny

Después de lidiar con un problema legal que detuvo la gira de Menudomanía a principios de año, la sensación musical de los 80, Menudo, volverá a México en el 2018.

Será como parte de una gira que abarcará, además de Estados Unidos y México, varios países de Centro y Sudamérica.

“Ya podemos usar el nombre de Menudo”, informó Cristina Bruan, de la empresa In Miami Productions, responsable de la gira.

“Pero como no son cinco integrantes, sino más de cinco los que estarán en el tour, éste se llama Menudomanía Forever: 40 años de Menudo”.

La agrupación boricua que empezó a escribir su historia en la música en 1977, creada por Edgardo Díaz, logró vender más de 20 millones de discos, y su éxito en los 70 y 80 se extendió a países como Brasil, Portugal, Canadá, Italia y Filipinas.

“Van a ser ocho en total los que van a estar en el show, pero aún no puedo confirmar nombres porque estamos cerrando contratos”, añadió la productora del show.

“Te puedo adelantar que están los integrantes principales de dos generaciones, las más importantes de Menudo”, agregó Bruan.

Señaló que hasta tener el contrato firmado los podrá mencionar.

“Son los muchachos de la época dorada. Los que no van a estar y que ya está confirmado son Charlie Massó; tampoco Johnny Lozada ni Ricky Meléndez… ellos se pelearon desde la vez pasada”, informó.

Así que es muy probable que el público vea bailar y cantar a René Farrait, Miguel Cancel, Ray Reyes, Robert Avellanet, Rubén Gómez y Sergio Blass, entre otros.

“En la gira queremos abarcar todos los países de Sudamérica, Centroamérica, así como Estados Unidos y México”, adelantó.

Ésta será la continuación del tour que arrancó en el 2016, pero que se detuvo por una demanda presentada en contra de In Miami Productions en abril pasado.

“Un juez de la Corte Federal de Miami nos otorgó el permiso de poder usar el nombre, esto es una cuestión legal que empezó en mayo pasado por parte de una empresa que se llama Menudo Internacional o Nacional”, comentó la productora.

Edgardo Díaz, creador del nombre “Menudo”, lo vendió en 1996, afirmó Bruan. “Lo último que falta es una parte más, que es la decisión del juez en darnos por completo el nombre de Menudo a mi empresa In Miami Productions”, agregó.

La gira de Menudomanía está programada para que inicie a finales de marzo o principios de abril.

“Obviamente México está considerado, Monterrey también, así que esperen a los Menudo”. (Con información de Agencia Reforma)