Diversas personalidades de la industria de Hollywood y la política estadounidense se pronunciaron sobre la reciente muerte del senador de Arizona, John McCain, después de una dura batalla en contra del cáncer cerebral.

Te presentamos 5 famosos que lamentaron la muerte de McCain a través de su plataformas digitales:

La familia Obama decidió pronunciarse a través de un comunicado de prensa por la muerte de uno de sus aliados más grandes en la política estadounidense: “Pocos de nosotros tuvimos que ser probados de la manera en que John fue probado o demostrar lo que John tuvo que demostrar, pero aún así todos podremos aspirar a esa valentía y a ese coraje por encima del propio”.

“Toda mi solidaridad y respeto para la familia del senador John McCain. Nuestros corazones y oraciones están con ustedes”, aseguró el mandatario de los Estados Unidos a través de su cuenta oficial en Twitter.

“Conocer al senador McCain fue un honor. No importa en qué lado de la política se encuentre, todos podemos estar de acuerdo en que fue un héroe estadounidense. Él puede descansar en paz”, afirmó la recordada actriz de Desperate Housewives.

Knowing Senator McCain was an honor. No matter what side of politics you are on, we can all agree he was an American hero. May he rest in peace 🙏🏼 pic.twitter.com/RNrqOxv6Bx

“Nuestros pensamientos, oraciones y la más sincera simpatía con la familia McCain. Gracias senador McCain por su servicio a la nación”, destacó la Primera Dama de los Estados Unidos en su perfil en Twitter.

“John McCain vivió una vida de servicio a su país, desde su heroísmo en la Marina hasta 35 años en el Congreso. Era un político duro, un colega de confianza y simplemente, nunca habrá otro como él. Mis pensamientos y oraciones están con Cindy y toda su familia”, afirmó Clinton.

.@SenJohnMcCain lived a life of service to his country, from his heroism in the Navy to 35 years in Congress. He was a tough politician, a trusted colleague, and there will simply never be another like him. My thoughts and prayers are with Cindy and his entire family.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 26, 2018