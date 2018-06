Joe Jackson, padre de Michael Jackson, hospitalizado en estado grave

Joe Jackson, de 88 años, el padre del fallecido cantante Michael Jackson, fue hospitalizado en Las Vegas, EE.UU., al parecer, con una enfermedad terminal.

Según reveló DailyMail.com, Joe Jackson tendría un cáncer de páncreas en estadío cuatro. Además, Joe habría dispuesto que ni su esposa ni sus hijos pudieran verlo ni tuvieran acceso a su historia clínica.

El patriarca ha sido golpeado por la enfermedad terminal y, al parecer, ha estado enfermo durante meses. Ahora se teme que le quedan solo unos días de vida.

DailyMail.com reporta que luego de una reunión de de emergencia, entre la familia y el representante de Joe, Charles Coupet, los miembros de la familia finalmente pudieron ver al enfermo el martes por la noche.

El hijo de Joe, Jermaine, fue quien confirmó los hechos a la publicación. Y dijo que nadie sabía lo que estaba pasando con su propio padre y que tampoco pudieron obtener toda la información necesaria, incluso de los médicos.

“Mi madre estaba muy preocupada” dijo Jermaine, de 63 años y agregó “él está muy, muy frágil, no tiene mucho tiempo. La familia necesita estar a su lado, ese es nuestro única deseo en sus últimos días”.

Joseph Walter ‘Joe’ Jackson nació en Fountain Hill, Arknsas, EE.UU. el 26 de julio de 1928. En 1949 se casó con su esposa Katherine.

En el verano de 2017, Joe Jackson fue hospitalizado después de sufrir un accidente automovilístico en Las Vegas; también fue internado en el 2015, luego de un accidente cardiovascular mientras visitaba Brasil, informa Plaza de Armas.

Joe Jackson fue el creador de The Jackson 5, el grupo musical que formó con 5 de sus hijos y que le dió los primeros pasos hacia la fama a Michael Jackson.

Joe también fue quien impulsó la carrera musical solista de varios de sus hijos, incluyendo Michael, Janet, LaToya, Jermaine, Jackie, Tito y Randy Jackson.