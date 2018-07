Joaquin Phoenix será el nuevo Joker en la película de Warner Bros.

Joaquin Phoenix protagonizará la historia de uno de los supervillanos más notorios de DC, el Joker. Warner Bros. Pictures hizo el anuncio el martes 10 de julio desde su sede en Burbank, California.

Bajo la dirección de Todd Phillips, la película se centra en el emblemático archienemigo y es una historia original e independiente que no se había visto antes en la pantalla grande.

La exploración de Phillips de un hombre despreciado por la sociedad no es solo una forma de mostrar al Joker como un personaje con carácter áspero, sino también sirve como una caracterización mucho más amplia de la historia.

Joaquin Phoenix's Joker origin movie a go at Warner Bros. https://t.co/l69fBDZGYY pic.twitter.com/xJGg9nsaoE — Hollywood Reporter (@THR) July 10, 2018

Phillips no solo es el director, sino que también participó en el guión. Éste fue coescrito junto con el reconocido escritor Scott Silver (“The Fighter”).

La película del Joker será producida por Emma Tillinger Koskoff y su producción ejecutiva estará a cargo de Richard Baratta. El film comienza la faceta de producción a finales de este año.

Joaquin Phoenix es, actualmente, uno de los actores más versátiles de Hollywood. Ha sido honrado con tres nominaciones al Oscar por su trabajo en “The Master” de Paul Thomas Anderson, “Walk the Line” de James Mangold, en el que actuó como Johnny Cash y “Gladiator” de Ridley Scott.

My concept of The Joker inspired by rumors of Joaquin Phoenix being picked to play the role #Joker #JoaquinPhoenix #painting #dccomics pic.twitter.com/qXp0MnPfkR — Hayk Manukyan (@Hayk_moolt) June 26, 2018

Además, Joaquin Phoenix ganó el premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Cannes en 2017 por su actuación en “You Were Never Really Here” de Lynne Ramsey, y también ha sido aclamado por su trabajo en numerosas películas, incluyendo “Her” de Spike Jonze.

La película más reciente de Phoenix, “Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot,” del reconocido director Gus Van Sant, se estrenó en el Festival de Sundance este año.

La película será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures.

Con información de AP.