Joaquín Navarro, novio de Johnny, el hijo menor de Jenni Rivera, sorprendió a propios y extraños ya que reveló recientemente que no solo muere por su pareja, sino también por la cantante Demi Lovato.

El joven le envió un mensaje muy sugerente a la sexy cantante, quien hace unos días participó en el concierto de Kehlani, en donde ambas intérpretes hicieron una escena en una cama.

El performance protagonizado por Kehlani y Lovato estuvo fuertemente cargado de erotismo y fue sellado con un candente beso sobre la cama giratoria que yacía en el escenario.

Rápidamente el sensual acto causó furor en las redes sociales, en especial en las de Demi quien compartió por Twitter:

“Realmente muy agradecida de haber tenido a esta mujer tan especial, talentosa y genial en esta gira conmigo … Qué increíble noche divertida, sexy, loca, increíble que nunca olvidaré”, escribió la cantante.

Truly so grateful to have had this extremely special, talented and cool as fuck woman on this tour with me.. What an incredible fun sexy crazy night that I’ll never forget!! 😝🔥💕 pic.twitter.com/1Nx5zbdwEA

— Demi Lovato (@ddlovato) 3 de abril de 2018