Por undécimo año consecutivo y en conjunto con las eliminatorias de la NBA 2018, el canal de televisión ABC transmitirán nuevamente episodios especiales del programa “Jimmy Kimmel Live: Game Night”.

A continuación te presentamos cinco datos interesantes sobre “Jimmy Kimmel Live: Game Night” 2018.

Los episodios especiales de Game Night celebran una combinación única de entretenimiento y deportes con las piezas de comedia exclusivas de Kimmel y una alineación de estrellas que participan durante el programa.

Comenzando el jueves 31 de mayo con el juego uno de las finales de la NBA, ABC transmitirá como cada año los episodios especiales de Jimmy Kimmel Live: Game Night.

Estos episodios de edición especial serán transmitidos durante el horario de máxima audiencia a las 8 p.m. hora del este, cada noche antes de las finales de la NBA.

Para estos espisodios especiales Game Night contará con celebridades como, Sandra Bullock (Ocean’s 8), Jamie Foxx (Beat Shazam), Ryan Gosling (First Man), Tiffany Haddish (MTV Movie y TV Awards), Samuel L. Jackson (Incredibles 2) y Jennifer Lopez (Shades of Blue y Dinero), con apariciones especiales sorpresa también.

