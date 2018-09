Jesús Mendoza, la joven promesa de la música regional mexicana habló sobre en qué momento se encuentra su relación con la ex de Lupillo Rivera, la empresaria Mayeli Alonso.

En entrevista para el programa Despierta América el cantante aseguró que la empresaria lo cautivó desde la primera vez que se vieron, pero que ambos están tomando las cosas con calma.

Al ser cuestionado por el reportero de Univisión sobre si se encuentra en una relación con Mayeli, Jesús respondió: “Estamos conociéndonos, al principio fue como una noticia y yo creo que la gente ya pensaba que andaba con ella y ese fue el primer día que la conocí”.

Mendoza agregó: “Después de conocernos nos hicimos muy buenos amigos, nos estamos conociendo me cae muy bien la muchacha, creo que le he agarrado mucho cariño y mucho respeto”.

De igual manera reveló que en este momento son solo amigos conociéndose: “No sé qué pase en el futuro pero ahora todavía somos amigos, los dos nos estamos dando el tiempo de conocernos de ver qué nos gusta a los dos y pues poco a poco a ver qué pasa”.

“Lo de su pasado para mí eso es atrás y yo creo que aquí puro para adelante”

En cuanto a la familia que Mayeli formaba en el pasado, con el también cantante Lupillo Rivera, Jesús puntualizó: “Yo pienso que en el amor no se manda, a mí la verdad no me importa su pasado”.

Añadió: “El tiempo lo va a decidir todo, lo de su pasado para mí eso es atrás y yo creo que aquí puro para adelante”.

Entre algunas sonrisas incomodas, Mendoza confesó no haber conocido aún a Lupillo en persona, aunque sí a su padre el señor Don Pedro Rivera.

“En un futuro, si las cosas se dan como queremos pues claro… cómo no”

Como padre de un hijo y conocedor de que Mayeli tiene dos retoños de su pasada relación, el cantante habló sobre sus planes familiares a futuro: “Yo quiero sentarme a tener mi familia estable, quiero tener una estabilidad en mi vida, Mayeli sí me cae muy bien, sí me gusta, me atrae la muchacha pero en el amor no se manda a ver qué pasa”.

Y a la directa pregunta sobre si le gustaría formar una familia con Mayeli, así respondió: “Tal vez sí (tendría una familia con Mayeli) en un futuro si las cosas se dan como queremos en un futuro pues claro cómo no”.

Mientras que en redes sociales, esta pareja de amigos que se encuentran conociéndose ya comienzan a enternecer a sus seguidores, como en el reciente post de Mayeli donde escribió: “La mejor edad de una mujer inteligente es cuando deja de cumplir años y comienza a cumplir sueños”, y rápidamente Jesús comentó “te admiro”.

El tierno gesto de Mendoza le ganó algunos cumplidos: “Hacen una hermosa pareja @jesusmendozanet y @mayelialonsooficial”, “tan bello”, “@jesusmendozanet chulo”, “que chulo, Mayeli es un mujerón cuídala”, “ustedes si hacen una linda pareja, solo que la tienes que cuidar muy bien mi Jesús”

