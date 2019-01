Luego del aparatoso accidente vial que sufrieron, Jesús Mendoza dio a conocer el estado de salud de Mayeli Alonso e hizo una petición a sus fans.

Hace unas horas Mayeli Alonso, la exesposa de Lupillo Rivera, en compañía de Jesús Mendoza tuvieron un incidente de tránsito al conducir por una autopista.

Según reportaron varios medios, el automóvil sufrió diversos daños al impactarse contra un muro de contención en un muy aparatoso accidente.

TE PUEDE INTERESAR: Chris Pratt anuncia su compromiso con Katherine Schwarzenegger (FOTOS)

En las imágenes difundidas se puede ver la parte de atrás del vehículo severamente raspado y con algunas abolladuras.

Asimismo, las personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos y que acudieron a ayudar a la pareja, cuentan que Mayeli se encontraba completamente en estado de crisis.

Los usuarios rápidamente reaccionaron con una gran cantidad de mensajes.

“Llovió todo el día y en California, lamentablemente no saben cómo manejar con lluvia”, “Dios y la Virgen los protejan a Mayeli y a Jesús”, “espero que estén bien. Dios los bendiga”, se puede leer.

Hasta ese momento no se tenía mayor información sobre los hechos, hasta que el mismo Jesús Mendoza lanzó un comunicado en las redes dando a conocer los detalles sobre el choque y el estado de salud de su novia Mayeli Alonso.

“Efectivamente hoy tuvimos un accidente. Salimos hacia una junta el día de hoy. La camioneta se sintió un poco rara en la autopista, empezó a llover, se derrapó. Bendito Dios no venían más carros, pero si pegamos en una pared. (Mayeli) se lastimó una pierna, pero va a estar bien, no es muy grande (la lesión), no fue muy grave, pero lo más difícil yo creo que de todo fue que entró en un estado de shock, estaba muy nerviosa”, comenzó diciendo.

Luego de esto el cantante hizo una petición a sus fans.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >