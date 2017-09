Jennifer López revela que no sabe nada de su familia tras huracán (VIDEO)

Jennifer López compartió, a través de un video en Instagram la noche de este jueves, que no sabe de su familia en Puerto Rico, tras el paso del huracán María.

La actriz y cantante se dijo consternada y pidió a sus seguidores ayudar a los damnificados por el fenómeno natural.

“Hola, soy Jennifer Lopez, no soy la más glamurosa esta noche, lo sé, estoy trabajando en Las Vegas, pero eso no es lo realmente importante porque mis pensamientos están con Puerto Rico. La devastación es increíble. Mi primo y yo aún no sabemos nada de nuestra familia allá”, contó.

“Lo que más ocupa mi pensamiento ahora, y el de muchos otros, es tratar de encontrar la mejor forma de ayudar”, agregó.

La neoyorquina, de origen latino, solicitó a sus más de 69 millones de seguidores en la red social donar a través de una página web.

“Hoy Puerto Rico necesita nuestra ayuda. Les pido apoyar y donar, para unirnos a los esfuerzos de la Primera Dama de Puerto Rico, Beatriz Areizaga. Unidos por Puerto Rico. Juntos podemos ayudar a reconstruir nuestra isla y el Caribe.

“Los quiero y nuestras oraciones están con ustedes”, concluyó.

Please help us spread the word to help our fellow sisters and brothers in need #UnitedForPuertoRico #UnidosPorPuertoRico🇵🇷 Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 9:24 PDT

Luis Fonsi también pidió ayuda a sus fans para Puerto Rico, que ha sido golpeada por el paso de los huracanes Irma y María en las últimas semanas.

“El huracán María ha devastado completamente a Puerto Rico”, dijo Fonsi en un video publicado el viernes en Instagram, en español e inglés. “El gobierno de Puerto Rico trabaja incansablemente por la recuperación, pero su donación puede ayudar. … Necesitamos su ayuda ahora más que nunca, ahora sí que tenemos que estar unidos”.

Fonsi y Marc Anthony invitaron a sus seguidores a donar y a apoyar a la primera dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló, quien ha creado la iniciativa Unidos Por Puerto Rico (http://unidosporpuertorico.com/) para recibir donaciones.

“En las pasadas semanas mi isla, Puerto Rico, ha sida afectada por dos huracanes de un nivel histórico, primero Irma y ahora María. Ambos han causado terribles daños y devastación”, dijo Anthony en un video publicado el jueves en español, y otro en inglés. “Hoy Puerto Rico necesita tu ayuda”.

‪Por favor ayúdenme con este importante llamado a nuestra comunidad.‬ #unidosporpuertorico Una publicación compartida de Marc Anthony (@marcanthony) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 11:04 PDT

Ricky Martin también publicó el viernes en Instagram un mensaje en ambos idiomas desde Las Vegas.

“Con mucha frustración y con mucho dolor por todo lo que estoy viendo a través de las redes sociales de lo que está pasando en Puerto Rico”, dijo el cantante. “He decidido crear un fondo de ayuda para catástrofes porque tenemos que empezar de alguna manera y aquí estoy yo pidiéndote tu ayuda”.

“Necesito que nos dones aunque sea un dólar. Si me das un dólar te prometo va a llegar a donde tiene que llegar y va a ayudar muchísimo a la gente que en este momento lo necesita en mi tierra, Puerto Rico”, agregó.

Mi gente necesita. Ayúdame. Link in bio youcaring.com/rickymartin Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 22 de Sep de 2017 a la(s) 1:16 PDT

Los esfuerzos de estos artistas se suman a los de Daddy Yankee, quien logró llenar cuatro camiones con donativos durante su concierto del jueves en Nueva York.

Irma causó dos muertes en Puerto Rico, mientras que María ha dejado al menos seis muertos, miles de personas sin electricidad y daños materiales. (Con información de AP).