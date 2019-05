Página

Con la intención de promocionar su nueva gira de conciertos, Jennifer López ofreció una entrevista en exclusiva a ‘Un Nuevo Día’.

La polifacética artista de origen puertorriqueño sorprendió al hablar en español en el show matutino.

Las redes sociales acumularon cientos de reacciones tras su aparición.

Jennifer López ofreció este lunes una entrevista en exclusiva a ‘Un Nuevo Día’ para hablar de sus nuevos proyectos, entre ellos el It’s My Party Tour que emprenderá dentro de poco por varios países para celebrar sus 50 años junto a sus fanáticos.

La polifacética artista de origen puertorriqueño sorprendió a muchos al hablar en español en el show matutino, a pesar de tener ciertas dificultades para expresarse con fluidez en el idioma. Sin embargo, eso no la detuvo a la hora de expresar toda la emoción que siente frente a sus planes en el cine y los escenarios.

Acerca de la nueva gira que comenzará en las próximas semanas, señalo cuán entusiasmada estaba: “Vamos a hacer algo muy especial, es una cosa que yo tenía en mi mente, compartir este momento muy especial en mi vida con mi familia pero también con mis fans. Entonces es un cumpleaños muy grande para mí”, confesó la ‘Diva del Bronx’ en la amena conversación que tuvo con Rashel Díaz.

Cuando se le preguntó sobre su secreto para balancear su apretada agenda profesional con su rol como mamá, Jennifer López aseguró que la clave es su pasión. “Yo amo lo que hago, terminé la película y ahora vamos a ensayar para la gira, después vamos a hacer otra película y quizás el año que viene voy a coger un tiempo para estar en casa con los niños y hacer nada”, aseguró la cantante.

Durante la entrevista, fue notable el gran esfuerzo que hizo JLo por conectar con su público hispano y poder expresarse en español; no obstante, la artista reconoció sus limitaciones y pidió disculpas: “Perdonen mi español. Estoy pensando muy rápido pero no puedo hablar tan rápido”.

Sin embargo, muchos seguidores en redes sociales criticaron las dificultades que tuvo para comunicarse con fluidez. “¿Ahora ya se le olvidó el español? No cabe duda ya se siente gringa”; “Dios, qué horror porque ella no habla español… era pa que lo hablase mejor que eso”; “siempre me gustó JLo… Pero de un tiempo acá le veo antipática”, cuestionaron algunos.