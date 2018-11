View this post on Instagram

Today I celebrate you, mom. Although youre not here physically. I will forever celebrate the life you so victoriously conquered. As I grow up I’ve come to realized that every year you celebrated was truly a triumph. I don’t think there was one year or season of your life that was easy. You are the personification of strength. And with every year that passes. I admire and value you so much more. Today I celebrate your strength, perseverance, will power and warrior heart. I also celebrate every trial and Hardship that made you the woman that you are. I celebrate the warrior woman I got to call mine. I love you and I miss you more than words can express. Happy birthday mom. ——— Hoy Te festejo, mamá. Aunque no estás aquí físicamente. Celebraré para siempre la vida que victoriosamente conquistaste. Me dio cuenta de que cada año que celebraste era realmente un triunfo. No creo que haya sido un año o una temporada de tu vida que haya sido fácil. Tú eres la personificación de la fuerza. Y con cada año que pasa. Te admiro y valoro mucho más. Hoy celebro tu fuerza, perseverancia, fuerza de voluntad y corazón guerrero. También celebro cada prueba y dificultad que te convirtieron en la mujer que eres. Celebro a la mujer guerrera que tengo la dicha de llamar mía. Te amo y te extraño de lo que las palabras pueden expresar. Feliz cumpleaños mamá.