Jeimy Osorio celebra sus raíces afrolatinas y unicidad en la actuación y la música

Aunque se dio a conocer internacionalmente al interpretar a ‘La Guarachera de Cuba’ en la exitosa serie televisiva Celia en 2015, los pininos artísticos de Jeimy Osorio se remontan a 2004, cuando ganó el Vigésimo Cuarto Festival de la Voz en su natal Puerto Rico.

Han pasado 15 años en los que Osorio ha tocado puertas y muchas ni siquiera se le han abierto. Ha participado en múltiples musicales en su tierra y se trasladó a Estados Unidos para abrirse camino en el modelaje, el cine y la televisión. Actualmente interpreta a Mariana González, la puertorriqueña alegre y pacifista del ‘Pelotón de las Bellas’ y quien es la mejor amiga de la protagonista de la serie Betty en NY (Telemundo).

En una entrevista con MundoHispánico, Osorio habla de Betty en NY y los primeros sencillos de lo que será su primer álbum, entre otros temas.

MH: Fuiste nombrada recientemente por People en Español como una de sus 25 Mujeres más Poderosas y participaste en su conferencia Afrolatinas: identidad, resiliencia y éxito. ¿Cómo lo viviste?

JO: Fue un honor grandísimo, no contaba que con mi carrera fueran a venir de la mano estas bendiciones y también compromisos y responsabilidades. Lo acepto con amor y respeto. Me siento honrada de tener la plataforma para llevar un mensaje de amor propio más que prestar el tiempo a la atención que ya ha tenido el racismo o el colorismo. Es una bendición poder decirle a la mujer que no se trata de la etiqueta que te pueda poner tu país o tu cultura, se trata de quién eres tú como ser humano, cuál es tu misión, qué te hace única y qué es lo que vas a hacer para transformar a esta sociedad que está pidiendo más personas como tú.

MH: ¿Cómo te sientes de ser afrolatina en este momento de la historia?

JO: Me siento muy orgullosa, y muy agradecida por todas estas oportunidades que se me han presentado. Reconozco que mi carrera se la debo a mi afro; cuando yo comencé e iba a los salones de audición no había una sola negra con un afro y yo creo que eso fue lo que hizo que mi color de piel y mi cabello sobresalieran a la hora de presentarme en una audición; bueno además de que también entrego el corazón y doy lo mejor de mí.

MH: Hablando de afros y de tu personaje Mariana en Betty en NY, ¿Te fue difícil guardar tu afro en esas trencitas y ver a Betty con su afro?

JO: A mí me da mucho gusto de que mi personaje haya pasado también por ese tipo de transformación. Todos los personajes crean un reto, por ejemplo, cuando hice Celia, mi reto fue subir 25 libras de peso. Mariana lo único que me pide es que guarde mi cabello por unas trenzas, y qué lindo que lo está haciendo Betty. Me alegra haber hecho esa separación de Jeimy, la figura con Jeimy, la Mariana, que también ama sus raíces y elige utilizar trenzas en vez de alisar su cabello o utilizar peluca.

“La vida me sigue regalando diferentes ‘Marianas’ que me van dando forma y encaminándome de la mano en el proceso. No solo es una sino muchas”, Jeimy Osorio, actriz y cantante puertorriqueña

MH: ¿Qué sientes al participar en Betty en NY?

JO: Agradecimiento, por estar en un proyecto que empodere a la mujer y que inculque a la sociedad valores como el amor propio, el amor a la familia y a los amigos como el que muestran las amigas fieles y leales del ‘pelotón’. Ellas se aman por ser como son, por eso aceptaron a Betty, porque pudieron ver su corazón a través de su físico. Yo creo que eso es una de las cosas más bellas que podemos regalarle a un ser humano: aceptación, compasión y respeto.

MH: ¿Quién es Mariana?

JO: Mariana es muy Zen. Tuve la dicha de tener un personaje que no pasa por un proceso de sufrimiento como el que sufre la protagonista. Es la chica que lee el futuro, a la que todo mundo viene a pedirle consejos, es bastante centrada y que lo único que quiere es progresar, ayudar a sus padres que están en la isla, y demostrarle a sus amigos que ella puede superarse y que no es lo que la gente pudiera pensar que es una típica mujer puertorriqueña.

MH: ¿Por qué te tomó tanto tiempo hacer tu primer álbum?

JO: Creo que ha sido por el nivel de respeto que le tengo al proyecto y también porque he permitido que la actuación me lleve hasta donde me tiene que llevar. He reconocido también que la actuación es una pasión que me ha permitido disfrutar de la expansión de mi carrera. También tenía que tomarme mi tiempo para saber quién soy, porqué y para quién estoy haciendo música y qué tipo de música voy hacer.

MH: ¿Podrías hablarnos de tu primer sencillo ‘Quizás’?

JO: Es una combinación del dancehall con el flamenco y percusiones de la India. Refleja quién soy, mis raíces, mi pasión por la música y lo qué me motiva a componer y cantar.

MH: ¿Y el segundo sencillo?

JO: Mi segunda propuesta se titula ‘Cariño’, es afroperuano y celebra el festejo fusionado con trap y percusiones.

SIN FILTRO con Jeimy Osorio:

Sobre su identificación con su personaje Mariana en Betty en NY: “Porque yo también quiero acabar con los estereotipos de cómo una mujer afrolatina debe ser; y que ambas queremos superarnos y convertirnos en la nuestra mejor versión para poder apoyar a otros.”

Acerca de su decisión de volverse vegana: “Comencé a practicar el vegetarianismo hace cuatro años. Necesitaba desintoxicar mi cuerpo luego de haber subido tanto peso para el proyecto de Celia“.

BREVE BIO de Jeimy Osorio:

Nombre: Jeirmarie Osorio Rivera

Profesión: actriz y cantante

Origen: puertorriqueña

Fecha y lugar de nacimiento: 22 de diciembre de 1988 en Ponce, Puerto Rico

Trabajos en TV: Ha actuado en series, telenovelas y películas como Celia, Fast & Furious 5 y Porque el amor manda