Cuando JBalvin vio su nombre en la lista de Barack Obama, seguramente no se lo podía creer. Y es que el expresidente reveló los libros y canciones que fueron sus favoritos durante 2017 y la canción “Mi Gente” del artista colombiano se ‘coló’ entre en la lista.

Así que Balvin compartió el post de Obama en su cuenta de Instagram, en el que escribió: “Gracias @barackobama thank u mr president!!!! MI GENTE”.



Y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar: “Muy buen gusto”, “mi presidente por siempre y mi cantante favorito”, “Wow, excelente manera de empezar el año, ¡felicitaciones!”, “bien, ya sabemos, estamos en la misma página de Barack Obama”, “esa canción es hermosa, es incluyente, acerca de razas y nacionalidades, no discrimina, todos somos iguales, felicidades a @jbalvin”, “eso es sorprendente, Obama sabe lo que es bueno”.

Jay-Z, Harry Styles, Kendrick Lamar, U2 y Chris Stapleton son otros de los artistas cuyas canciones el expresidente Barack Obama consideró entre sus favoritas de 2017.

El exmandatario compartió el domingo en su página de Facebook una lista de sus canciones favoritas y libros preferidos de todo el año. La lista de 22 temas incluyen “Family Feud” de Jay-Z’s, “Sighn of the Times” de Styles, “Humble” de Lamar, “Ordinary Love (Extraordinary Mix)” de U2 y “Millionaire” de Stapleton.



Obama explica que quiso dar continuidad a una tradición que adoptó cuando estuvo en la Presidencia de compartir sus listas de libros y canciones de su gusto.

Los textos incluyen “Grant” de Ron Chernow, “Exit West” de Moshin Hamid, “Anything is Possible” de Elizabeth Strout y “Janesville: An American Story” de Amy Goldstein’s. Obama también ovacionó el libro “Coach Wooden and Me” del exastro del basquetbol Kareem Abdul-Jabbar.

Esta no es la primera vez que Obama muestra cercanía con cantantes hispanos, pues tras la muerte de Juan Gabriel envió sus condolencias a los mexicanos.

Obama definió a ‘Juanga’ como uno de los “más grandes músicos latinos” y quien “trascendió fronteras y generaciones”.

En su momento el demócrata aseguró que el divo fue “uno de los más grandes músicos latinos, y su espíritu vivirá en sus canciones duraderas y en los corazones de sus fan que lo aman”.

“Durante cuarenta años, Juan Gabriel aportó su querida música mexicana a millones, trascendiendo fronteras y generaciones. Para muchos mexicano-americanos, mexicanos y gente en todo el mundo, su música sonaba al hogar. Con sus letras románticas, sus actuaciones apasionadas y su estilo particular, Juan Gabriel cautivó al púbico e inspiró a incontables músicos jóvenes”, se leía en el comunicado que envió tras el fallecimiento del Divo de Juárez. (Con información de AP)