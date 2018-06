Javier Olivares de Edición Digital se fue de Univisión

Los seguidores de Edición Digital de Univisión se encuentran consternados con la repentina salida de Javier Olivares, quien era uno de los presentadores de este noticiero.

Resulta que el ex presentador del programa que se transmite de lunes a viernes a las 12 p.m. hora del Este por Univisión, no seguirá más en el noticiero porque la empresa no renovó su contrato.

Debido a su salida, su lugar será ahora ocupado por el periodista español Borja Voces, quien también tiene su segmento “Secreto a Voces” en Primer Impacto. Aunque no se sabe si continuará en Primer Impacto, lo cierto es que Borjas será el nuevo co-presentador de Edición Digital junto a Carolina Sarassa.

La repentina salida del periodista no le dio la oportunidad de despedirse de su publico, quienes en sus redes sociales expresaron la tristeza que sienten de no ver más Olivares en el noticiero digital.

“Se te extraña en Edcion Digital, vuelve”, “se te extraña maestro de las comunidades”, “Un abrazo grande y fuerte y muchas bendiciones en su nuevo andar,,levente,su cabeza y forjese un futuro más alto”, “Los que te queremos y admiramos te seguiremos a donde vayas. Mil Bendiciones”, estos fueron algunos de los comentarios que sus seguidores le escribieron a Olivares.

Hasta el momento Javier no ha hecho ningún comentario referente a su salida, sin embargo en sus redes sociales publicó un video donde se le ve muy contento y dice que esta de fiesta.

Aunque Olivares no ha confirmado nada, se especula que el periodista chileno podría unirse a la familia de Telemundo.

Recordemos que esta no es la primera vez que despiden a Olivares, hace unas semanas el joven fue despedido de su programa radial Súper Atómico. Según ahoramismo, su salida se debió por criticar a su compañero Karol Lucero, por realizar un polémico video donde supuestamente esta teniendo contacto sexual con una mujer.

Luego de su comentario Olivares fue despedido de Radio Carolina, estación para la que había trabajado durante 11 años.