Javier Ávila trae su show de comedia y poesía bilingüe ‘The Trouble With My Name’

El discurso de agradecimiento que ofreció Javier Ávila al entregársele el premio al Profesor del Año en Pensilvania en 2015 se convirtió en el primer show bilingüe del escritor y profesor puertorriqueño que combina poesía y comedia para contar su experiencia de ser latino en Estados Unidos.

The Trouble With My Name es el título del espectáculo, estilo stand up, que Ávila ha estado presentando en selectas ciudades y recintos del país desde octubre de 2016, y que presentará el próximo 15 de septiembre en el Marietta’s New Theatre in the Square.

“En los 20 años que he sido profesor universitario me he dado cuenta de que el humor es la mejor manera de hablar de temas difíciles como la injusticia y el racismo”, mencionó el profesor de Literatura y Redacción Creativa en Northampton Community College. “Y utilizo ese humor para abrir puertas, sobre todo cuando son públicos mayoritariamente privilegiados, para que entiendan lo que significa ser el otro, y convertirse en el otro” agregó Ávila.

Para el educador boricua y también laureado poeta y novelista, su show The Trouble With My Name es como una clase divertida en la cual entreteje anécdotas de su vida con lecturas de algunos de sus poemas con el objetivo de que el público reflexione sobre el valor de los latinos y minorías y los retos que enfrentan, incluyendo el racismo. Además, la escenografía que usa Ávila incluye una mesa, una cama, un escritorio, un sillón, un ‘burrito’ para planchar, un podio con una bandera puertorriqueña y audiovisuales para llevar al espectador a un viaje en el tiempo y la distancia para que conozcan su Isla del Encanto, su familia, sus amigos y todo lo que ayudo a forjar la persona que es hoy en día. Y, por supuesto también incluye las experiencias que ha vivido en Estados Unidos con su esposa, su hijo Oscar, de 8 años, sus colegas, estudiantes y hasta vecinos.

“Comienzo el show estableciendo una dinámica agradable con el público diciéndoles que vamos a disfrutar el show y a reírnos de nosotros mismos. Luego hablo de cómo era blanco toda mi vida hasta que me dijeron que no era blanco cuando me mudé a Pensilvania”, explicó el autor de los galardonados poemarios Vidrios ocultos en la alfombra y La simetría del tiempo.

Los temas que aborda el distinguido escritor no son fáciles, pero señala que debido a su privilegiada posición tiene un compromiso para hablar sobre ellos desde su trinchera y promover un diálogo sano. Hasta el momento Ávila ha presentado 71 shows de su divertido e inteligente monólogo.

“Creo que la gente no lo vio venir (el actual gobierno), se confió, pensó ya tenemos a un hombre de color en esta posición, ya estamos representados. Pero ese sentimiento de quien siente que está perdiendo sus privilegios afloró y salió con tanto odio. Ahí hay un discurso más europeo colonial de tratar a los latinos como si fuéramos cosas extrañas”, argumenta el catedrático.

Y aunque suene como un show aburrido por los tintes escolares que tiene, Ávila asegura que es muy divertido.

“Las personas se van a reír y van a sentir gran orgullo de ser no solo boricuas sino latinos. Es un show divertido y sano, donde van a pensar en su identidad y van a recordar lo que significa y lo valioso que es ser criado y amado por una familia latina con sus sabores y valores”, afirma el poeta y escritor boricua que reside en Pensilvania desde hace una década.

REVE BIO de Javier Ávila:

Nombre: Javier Ávila

Profesión: poeta y doctor en Literatura

Nacionalidad: puertorriqueño

Nació: 15 de septiembre de 1974 en San Juan, Puerto Rico

Distinciones: en 2015 fue nombrado Profesor del Año de Pensilvania. Es el primer latino en conseguir esa distinción.

The Trouble With My Name

Cuándo: 15 de septiembre, 7:30 p.m.

Costo: $20.

Dónde: Marietta’s New Theatre in the Square, 11 Whitlock Ave., Marietta.

Info: 770.426.4800 y www.theatreinthesquare.net