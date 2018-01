Jacquie Campos Rivera solo quería agradecer a las personas que estuvieron con ella en los momentos difíciles que pasó durante el 2017, pero nunca imaginó que una simple foto levantaría la polémica.

Como se recordará en diciembre pasado la hija de Jenni confirmó en sus redes sociales que se encuentra en el proceso de divorcio de su esposo por cinco años, Michael Campos: “Mike y yo estamos en el proceso de nuestro divorcio. Las personas más cercanas a mí ya lo saben y su apoyo ha sido una gran ayuda”, escribió la joven, quien procreó tres hijos con su aún esposo.

Asimismo, pidió a sus seguidores que se abstuvieran de hacer comentarios sobre el divorcio, sin embargo eso duró muy poco ya que una foto con un hombre encendió la polémica.



La hija de Jenni Rivera compartió una publicación en su cuenta de Instagram, en la que incluyó diversas fotos y un emotivo mensaje: “A veces, cuando estás rodeado de oscuridad durante mucho tiempo, es difícil reconocer dónde está Dios en tu situación. Es por eso que estar en conexión y en familia con personas que conocen la verdad de Dios sobre ti, es tan crucial. Doy gracias a Dios por sus vidas, ustedes fueron la personificación del amor, la paciencia, la bondad, la misericordia, la sabiduría y la luz de Dios. Los amo chicos y los necesito a todos. Aquí hay una nueva temporada de curación y fortaleza, la identidad y las promesas de Dios se cumplen. 2018 estoy lista”.

La primera de las fotos fue la que levantó la polémica, ya que Jacquie aparece acompañada de un hombre. “¿Este es tu nuevo novio?”, le preguntó una usuaria, a lo que él rápidamente respondió: “Soy su pastor, lol”.

Sin embargo, a partir de ahí comenzaron otros cuestionamientos: “Se divorcian como si nada, no respetan a Dios, no que muy cristianas”, escribió otra usuaria, a lo que su hermana mayor, Chiquis Rivera, respondió: “No hay por qué juzgar a alguien que en verdad no conoces. Fuera de social media, tú no sabes cómo es ella. Cómo vive. Qué piensa. Qué siente. Solo ves lo que ella deja que vea. Nadie en este mundo es perfecto y TÚ tampoco tienes por qué juzgar ni cuestionar.

Pero la usuaria insistió: “Ja, ja, ja, nadie en este mundo es perfecto, quién lo dice, la que traicionó a su propia madre”. Y otra seguidora de Jacquie salió en defensa: “Y acaso fuiste el colchón, la almohada o qué para saber… saber no es que tú eres perfecto, como dice la palabra, con la regla que mides, así también serás medida y claramente nada más hablas por hablar, deja de ser un cáncer y no critiques”.

Otra usuaria de la red social lanzó su crítica: “Con razón aceptan el pecado en sus vidas, si quien los pastorea, lástima que jueguen con las cosas de Dios”. Y esta vez Jacquie no se quedó callada: “Hermana en Cristo ¿sí? Su trabajo es orar por el pueblo de Dios, no juzgar”.

Pero una más salió nuevamente a la defensa: “OMG esta gente rápido a suponer cosas, si es o no su nueva pareja, es muy su asunto, de nadie más, nos tenemos que ocupar de nuestros propios problemas”.

Y otro seguidor de Jacquie fue más allá, al escribirle: Lol, WTF, de repente pierdes peso y dejas al ‘vato’, sucia”. A lo que ella respondió: “Asumir nos hace parecer estúpidos a los dos. Por favor no lo hagas, gracias”.

En su publicación, Jacquie compartió fotos con sus hermanos y con su tía Rosie, ya que ellos forman parte de los agradecimientos: