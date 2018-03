Jacqie Rivera compartió con su hermana Chiquis la verdadera razón por la cual tomó la decisión de separarse de Mike Campos, el padre biológico de dos de sus tres hijos.

La confesión entre hermanas se dio durante un capitulo del reality “The Riveras” el cual parece indicar viene con el desenlace de controversiales temas.

“Es curioso que todos están por empezar sus relaciones, es difícil porque lo he estado pensando hace tiempo, quizá debí de expresarlo, sé que quiero a Mike no se siente como si estuvieramos enamorados, pero sabemos que nos queremos, no sé si estoy dispuesta a seguir ignorando los problemas”, comentó Jacqie a Chiquis.

Y agregó: “Me siento muy abrumada con mi vida, tanto que a veces quiero huir de todo, no quería platicárselo a mi hermana, quería aparentar que todo iba bien pero no es así y no puedo fingir y tengo que decírselo”.

Inclusive le comentó a su hermana que no sabe si alguna vez fueron amigos: “Te veo con Lorenzo y pienso: ‘Realmente son amigos’, ni me acuerdo de la última vez que Mike y yo nos reímos juntos, creo que no hemos sido amigos en mucho tiempo y no sé si en algún momento lo fuimos, creo que los dos pretendimos algo que no éramos porque necesitábamos sentirnos amados, quizá si no nos hubiéramos apresurado en casarnos, podríamos haber aprendido esto y hubiéramos tenido la oportunidad de salvar nuestra relación”.

Chiquis claramente confundida preguntó: “¿Desde hace cuánto tienen problemas?”, a lo que obtuvo como respuesta: “Él no sabía, ni yo sabía, para mí hace mucho tiempo cada cosa que hace me irrita por dentro, perdóname por ser una falsa inspiración para ti, estoy considerando, no, estoy casi segura de que quiero divorciarme”.

“Da miedo alejarse de una persona sobre todo cuando dejé a mi familia por él, dejé a mi mamá, tomar ese paso y tratar de crear un matrimonio sin nunca haber visto uno así y cinco años después darme cuenta de que somos compañeros de cuarto me asusta, ojalá tuviera a mi mamá en este momento”.

Jacqie al ser cuestionada si había alguien más influyendo rápidamente respondió que no, pero sí aceptó algún tipo de infidelidad por su parte: “Más o menos, pero ese no es el problema, lo que pasó no quiero decir que estuvo bien, yo se que no, pero esta persona me sube el animo, me dice que voy a hacer cosas importantes en mi vida, nos mandamos mensajes de texto todo el tiempo y una vez que me vi con esa persona, le di un beso, me dijo que sentía algo mi por mí pero que no estaba bien porque estoy casada y claramente tengo problemas en casa que necesito resolver”.

Para finalizar agregó: “Es tan difícil cuando te levantas y te miras y te das cuenta de que no eres quien pensabas, si miras Instagram la gente dice: ‘Tú me inspiras en a acercarme a Dios, yo quiero una relación como la que tienes’, yo tengo un secreto que Dios me ama, pero ¿Cómo hice esto? ¿Cómo fui capaz de representar a Dios y luego cometer semejante error?”.