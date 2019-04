Página

1 de 5

Jacqie Rivera desfiló por la alfombra roja en un vestido de corte sirena

Pero con un look desenfadado, la hija de Jenni Rivera demostró que está mejor que nunca

Jacqie no deja de sorprender a sus seguidores

Si con un vestido plateado de corte sirena, Jacqie Rivera demostró a todos que definitivamente ha perdido muchas libras, con un look desenfadado terminó de exhibir que está mejor que nunca.

La hija de Jenni Rivera no deja de sorprender a sus seguidores, primero por el gran parecido que guarda con su fallecida madre, y segundo porque en su cuerpo se nota el gran cambio de actitud que desde hace meses decidió emprender.

El jueves pasado Jacqie Rivera se lució en la alfombra roja de los Latin Billboards en un vestido plateado de corte sirena, que le permitió lucir sus curvas en su máximo esplendor.

TE PUEDE INTERESAR:

Esa fue la razón por la que Jacqie se ‘robó’ el protagonismo al desfilar junto a sus abuelos don Pedro Rivera y la señora Rosa Rivera, y sus tíos Pedro, Gustavo, Lupillo, Juan y Rosie Rivera.

“Wowww está delgada y súper linda y con un cuerpazo”, “tocayita te ves radiante, en ti veo completamente a tu mami”, “ver a Jacqie es como ver a Jenni”, “es como si Jenni nunca se hubiera ido!! Eres su más vivo retrato!! Igualitas”, “estás hermosa, radiante, te miras espectacular”, “sigue trabajando, me encanta tu nuevo yo. ¡Eres una persona tan motivadora para los demás!”, fueron algunos de los comentarios en la serie de fotos que compartió en su cuenta de Instagram.

Pero la hija de Jenni demostró que no solo se trató de un vestido, pues luego publicó una foto en la que luce un look completamente opuesto al de la alfombra roja y sus seguidores no pudieron dejar de notar que realmente ha perdido un montón de libras.