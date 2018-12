View this post on Instagram

1 year and 5 months difference between pictures. Im proud not only of the outer transformation but the growth as a person. You wants tips. 1) find what works for you. (Everyone is different) 2) stay consistent (cause it will take time) 3) compare with no one but yourself. #thankfulthursdays #transformationthursday #tbt _______________________________________ Diferencia de 1 año y 5 meses entre imágenes. Estoy orgulloso no solo de la transformación externa sino del crecimiento como persona. Quieres consejos? 1) Encuentra lo que funciona para ti. (Todos somos diferentes) 2) Manténgase consistente (porque tomará tiempo) 3) Comparación con nadie más que con ti mismo.