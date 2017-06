Jacky Bracamontes revela cómo reaccionó su esposo al ver sus escenas románticas (VIDEO)

Jacky Bracamontes reveló que su esposo Martín la enfrentó al ver sus escenas románticas en las novelas. Y es que la mexicana contó que una expareja de Martín al parecer le hizo llegar una serie de videos de las candentes escenas que hizo Jacky en las telenovelas, entre ellas las que hizo con William Levy.

“Cuando nos conocimos, yo creo que una galana que tenía él, quien seguramente quería romper la relación, le mandó un mail y le dijo ‘Mira, no todo lo que brilla es oro’ y le mandó los links de todas mis telenovelas”, dijo Jacky para el programa “Suelta la sopa”.

Por lo que su esposo le reclamó y le dijo: “oye acabo de ver esto”.

Pero ella le puso las cosas en claro: “Le dije ‘lo que no fue en tu año, no te hace daño’ y que si yo me pusiera a escarbar, seguramente encuentro. También le dije ‘sí, fue lo que pasó, estaba haciendo mi trabajo, pero ya no más’”.

Explicó que no volvería a hacer esas escenas: “no, ya no. Yo hice mi trabajo, yo hice lo que Carla Estrada me pidió que hiciera, qué padre que lo hice bien, pero, hoy por hoy, por mis hijas no (lo haría). No quiero que vean eso”.

También habló sobre William Levy: “creo que lo tuve claro desde el principio. Me llevo muy bien con él, lo quiero muchísimo, es un tipazo, pero no era para mí”.