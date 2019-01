View this post on Instagram

GRACIAS @hola_mx 💖💕🙌🏻 #Repost @hola_mx ・・・ Esta semana en ¡HOLA!, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes nos abren las puertas de su casa en Miami para presentarnos a las nuevas integrantes de la familia, las hermosas mellizas, Emilia y Paula. ¡Ya a la venta! 📸 Cristina Badell / @thememoryland