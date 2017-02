Jackie Guerrido tiene drástico cambio de look (FOTOS)

El colaborador de Primer Impacto, Jomari Goyso, fue el culpable de la nueva imagen de Jackie Guerrido. A casi un mes de haber ocupado el lugar de Bárbara Bermudo, la expresentadora del clima tomó la drástica decisión de cambiar de look y ahora luce irreconocible.

Fue el mismo conductor quien compartió varias fotografías donde presumió cómo luce la conductora de Univisión.

“Eso es lo que pasa cuando llegas a mi casa con el pelo naranja!! (Ooops sorry) sales con el pelo castaño pasión! ESO!!!! Sí o no?”, le escribió el español. Mientras que la boricua respondió: “Es tiempo de un cambio! Time for a change! And I’m loving it! Me encanta! Gracias @jomarigoyso por el cambio de look” y agregó: “amé mi cambio de look!!! Solo confío en sus manos!!! Love you! Thank you Boooooo”.

Eso es lo que pasa cuando llegas a mi casa con el pelo naranja!! (Ooops sorry) sales con el pelo castaño pasión! ESO!!!! Si o no? Love u mi @officialjackieg ???? #haircolorbyjomari #chiparami #chihaircolor Una foto publicada por jomarigoyso (@jomarigoyso) el 4 de Feb de 2017 a la(s) 4:01 PST

Aunque Jackie recibió varios comentarios elogiando su look, otros simplemente no lo aprobaron: “no sé, pero no se ve tan contenta la Jackie G. su rostro no demuestra alegría. La verdad no le queda bien, se ve mayor. Aunque si es verdad que el cabello se mira más natural, pero este color y corto no le va. Me parece que tiene una peluca”, “me gustas como eras antes”, “La verdad era mejor tu look anterior”.

Pero fueron más usuarios a favor: “Acertado!!! De verdad q el anterior look era horrible!”, “Se ve más linda así”, “Que bonita! Se ve mas joven! Aunque sé que es joven!”, “te diste tremendo cambio de estética, te ves espectacular como quiera una puertorriqueña sencilla y luz propia”.

