View this post on Instagram

Her fashion😍👑💜 @jlo • • #tb #jenniferlopez #jlo #jennyfromtheblock #smile #laugh #queen #model #fashion #beauty #beautiful #gorgeous #flawless #stunning #myidol #myrolemodel #myhero #myeverything #jlover #dreamer #jloverforever #jloglow #jlostyle #jlofashion #jloxinglot #allihave #legend #icon #inspiration #bronxbarbie @jlo