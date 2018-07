La talentosa escritora británica J.K. Rowling se burló del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump por un tweet que él publicó en el que alardeaba de sus dotes para la escritura.

La creadora de la saga de Harry Potter aprovechó el épico momento que protagonizó con Trump en la plataforma de Twitter para dejar en evidencia un error ortográfico que cometió el Jefe de Estado en una publicación que fue borrada de su cuenta oficial en la red social y sustituido por una versión corregida.

“Después de haber escrito muchos libros superventas, y enorgulleciéndome de alguna forma de mi habilidad para escribir, debe destacarse que a los Fake News les gusta escudriñar constantemente mis tweets en busca de errores”, expresó el presidente en su tweet inicial.

Rowling resaltó que el mandatario de los Estados Unidos escribió ‘pour’ en vez de ‘pore’ (palabra inglesa que hace referencia a escrudiñar).

“De verdad, Donald Trump es el mejor escritor sobre la tierra”, aseguró la escritora británica en forma de ironía en su cuenta oficial en Twitter, en reiteradas ocasiones se ha burlado de los errores del político y empresario estadounidense en las redes sociales.

De hecho, el escritor fantasma del exitoso libro de Trump, El Arte de la Negociación, Tony Schwartz aseguró a The New Yorker que el presidente “no tenía capacidad de atención” y que era casi imposible que se sentara para las entrevistas del libro.

En la actualidad, Schwartz confesó que ahora se lamenta de haber escrito para un hombre que es repudiado por un gran número de personas en los Estados Unidos.

J.K. Rowling no fue la única que acusó al presidente por su error en la plataforma de Twitter ya que el diccionario Merriam-Webster hizo referencia al incidente con unos divertidos ejemplos del uso de ‘pour’ y ‘pore’.

After having written many best selling books, and somewhat priding myself on my ability to write, it should be noted that the Fake News constantly likes to pore over my tweets looking for a mistake. I capitalize certain words only for emphasis, not b/c they should be capitalized!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2018