J.K. Rowling causa furor en las redes al presentar nuevo personaje de Fantastic Beasts

J.K. Rowling presentó el domingo al nuevo personaje de Fantastic Beasts, que será interpretado por Jessica Williams, y causó furor en las redes. El anunció lo hicieron ambas durante el receso del show de Broadway ‘Harry Potter and the Cursed Child’, a través de un video subido a la cuenta de Instagram de Williams que ya cuenta con más de 13 mil ‘me gusta’.

Después de algunos instantes, comenzó la ráfaga de comentarios felicitando a la actriz y a la escritora británica por esta noticia. Junto al video, se leen comentarios como “es un placer conocerla profesor”, “oh, por Dios, estoy tan emocionada por ti y espero que ustedes sean amigas para siempre y creen maravillosas piezas de arte”, y “oh por Dios, esto es maravilloso profesor”.

Luego del anuncio en Instagram, J.K. Rowling hizo una publicación en su cuenta de Twitter revelando que los fanáticos de ‘Fantastic Beasts 2: The Crimes of Grindelward’, solo podrán ver una parte del nuevo personaje de Fantastic Beasts, la profesora Eulalie, alias ‘Lally Hicks’, en esa película, pues “su verdadera gloria”, estará expuesta en la tercera entrega de la saga.

La usuaria @MrBartolozzi respondió al anuncio de la escritora británica con el mensaje: “Tuve que leerlo más de una vez hasta darme cuenta de que estabas dándonos una pista sobre ‘The Crimes of Grindelwald’. Ahora estoy emocionada de imaginar si vamos a ver a Ilvermorny o solo a Jessica como una profesora”.

You only see a HINT of Lally in Fantastic Beasts 2. Her true glory is revealed in FB3. https://t.co/8vyhdlU71m

