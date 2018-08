Ivonne Montero apareció este lunes ante los medios de comunicación para aclarar toda la información que ha surgido tras el asesinato del exintegrante del grupo Uff! Fabio Melanitto, su exesposo y padre de su hija.

En un video publicado en el canal de youtube del programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante se expusieron las declaraciones de Montero sobre el delicado tema.

Al inicio de la conferencia, Montero confirmó consternada que los rumores con respecto a que los amigos de Fabio le habían pedido que fuera a recoger el cuerpo del cantante al SEMEFO eran ciertos.

..sólo agradecerte lo mejor de mi vida.. ella siempre ha sabido de ti.. empezarás a conocer el hermoso angelito que es.. Dios te guarde Fabio.. pic.twitter.com/szCPOaiBht — Ivonne Montero (@IvonneMonteroO) August 16, 2018

Sumida en llanto, Montero comenzó diciendo: “Cuando estaba habiendo ese problema de solicitar la entrega del cuerpo, (José Luis) me dejó saber que, si yo podía hacerlo, me pidió de favor, con mucho respeto y con mucho cariño lo hizo, yo de momento le dije: ‘corazón, no me pidas eso, no puedo, es muy complicado para mí’, y después paso más tiempo y me volvió a solicitar y yo ya iba para allá, prácticamente estaba tomando mis cosas para ayudar en lo que se pudiera, porque estoy enterada al igual que ustedes que su familia difícilmente podría viajar de pronto”.

Agregando que: “Al final me dijo que no era necesario por cómo habían sucedido las cosas, iban a empezar a hacer una línea de investigación porque era muy extraño lo que había sucedido, apenas se estaban dando las primeras declaraciones de la persona que estaba con él, entonces no iba a ser fácil que me dieran a mi el permiso de reclamarlo”.

Posteriormente, la artista narró el momento en que le reveló a su hija Antonella el lamentable e inesperado fallecimiento de su padre.

“Le dije: ‘mami es un día muy triste para mí, tu papi Fabio Melanitto está en el cielo”

Puntualizó: “Le dije: ‘mami es un día muy triste para mí, tu papi Fabio Melanitto está en el cielo’, y se quedó calladita. Yo puse una foto de su papá con una veladora y se acerca, nos acercamos a hacer oración, a pedirle que esté a lado de papá Dios, que lo acoja, lo proteja, lo guíe, y yo le dejo saber que no hay nada de este lado nada que pueda entorpecer su camino al cielo”.

Asimismo, Gustavo Adolfo contó que la actriz dijo durante la conferencia que su expareja si intentó tener contacto con la niña.

Infante precisó: “Reveló que hace un año y medio Fabio intentó comunicarse con ella, pero ella se negó a tener cualquier tipo de contacto con él”.

Sobre lo que sucederá con los restos del venezolano, Ivonne explicó: “Tengo entendido que lo van a cremar, estarán velando su alma me parece que hoy o mañana, todavía no está (definido)”.

Añadió: “Todo depende de la cuestión papeleo, yo lamentablemente salgo hoy de México, le dije a Alexander y a Jaime y a José Luis (exintegrantes de Uff!): ‘por favor, avísenme de cada movimiento que hagan para yo estar presente, quiero estar independientemente de lo que haya sucedido, no quiero que se sienta solo’”.

“Y su familia quiero que sepan que están apoyados con mi corazón, y esto va de parte de mi hija también”

Finalmente, la protagonista de la cinta “El Tigre de Santa Julia” manifestó apertura para que su hija conozca a su familia paterna.

Montero reveló: “Y su familia quiero que sepan que están apoyados con mi corazón, y esto va de parte de mi hija también, de ambas, entonces si hay la intención de que conozcan a Antonella, se las voy a presentar, y si en algún momento tengo la invitación de llevar a Antonella con sus abuelos a Italia, me va a dar muchísimo gusto”.

Fue solo cuestión de tiempo para que los usuarios opinaran sobre la”admirable” actitud de Ivonne.

Entre los comentarios se lee: “Que admirable mujer! Yo ni de chiste iría a reconocer a mi exmarido”, “Ivonne es una amor tiene un gran corazón”, “aún y como se porto Fabio con ella estaba dispuesta a reconocer el cuerpo, gran gesto”, ” todavía está dispuesta a que la familia de Melanito tenga convivencia con su hija”, “aparte de hermosa, es buena persona”.

No teme Ivonne Montero a posibles agresiones

La actriz Ivonne Montero aseguró que no teme a sufrir alguna agresión por parte de quienes perpetraron del asesinato de su ex pareja, Fabio Melanitto.

“No tengo temor, yo era completamente ajena a su vida desde el momento en que él salió de mi casa. Yo sabía que vivía en Zacatecas… y eso porque un reportero me lo hizo saber, es más, de entrada pensé que el suceso había sido allá.

“Pero yo no tengo la menor idea de con quién se juntaba o en qué trabajaba. No tengo contactos ni con sus amigos ni con su familia”, afirmó Montero en conferencia.

El miércoles pasado, el ex integrante del grupo musical UFF! recibió cinco impactos de bala a las afueras del departamento donde radica su supuesta pareja sentimental, en la Colonia del Valle, según informaron las autoridades.

Ante las especulaciones sobre un posible nexo entre Melanitto y el narcotr·fico, Montero expresó no tener idea al respecto, sólo se limitó a decir que el padre de su hija era una persona trabajadora y que se regía bajo el buen camino.

“Yo no creo que él haya estado metido en el narcotráfico. Le gustaba el trabajo duro”, sostuvo.

Aseguró que está abierta a contribuir en la investigación que realizan las autoridades en caso de que sea necesario.

La intérprete de “La Carcacha” expresó que está disponible para convivir con la familia de Melanitto y llegar a una sana reunión junto a su hija Antonella, de cinco años. (Con información de Agencia México y Agencia Reforma)

