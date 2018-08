La gente habla de karmas.. de pagar por actos que uno hace a lo largo de su vida.. no sé si la reencarnación exista pero en esta vida que me ha tocado solo puedo agradecer.. agradecer los momentos maravillosos como los más desgarradores.. merecidos o no todos los agradezco! En algún momento estaba clara con mi vida.. no marido, no hijos.. nada estuvo decidido.. sólo fue que la vida decidió apremiarme con un hermoso diamante en mis manos.. 5 añitos hoy mi princesa, experimentando juntas, solas, momentos de lo más maravillosos como los más angustiantes.. aprendiendo de tu sabiduría, de tu ternura, tu inteligencia, tu enorme alegría y ese carácter tan autentico y puro.. haz hecho de mi una mujer plena, madre amada, responsable, entusiasta.. con grandes lecciones de vida que espero aprender para poder aplicar en mi andar.. tenerte en mis brazos me deja saber la enorme responsabilidad que merezco al ser tu mamá y que si bien ha sido difícil no deja de ser lo que deseo y merezco.. gracias mi pequeñita por acompañarme eternamente, porque así será.. gracias por darme vida en vida.. por tus sonrisas puras y autenticas.. por hacerme sentir tan importante para ti.. por tus enojos, como en esta foto donde no querías enseñar tus hombritos con este vestido jajaja.. preciosa!! Te doy mi más profunda bendición para que Papá Dios y su Corte Celestial te acompañen siempre, plena en salud, sin peligro a nada, siendo invisible ante la maldad.. que seas siempre una buena niña como ya lo eres.. así tan sensata, serena y loquilla como eres.. te amo tanto.. te amo siempre.. FELIZ CUMPLEAÑOS HIJA!! Antonella.. la que es bella como una flor!🌷

