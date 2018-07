Ivana De María interpreta a una enigmática antagonista en ‘La Bella y Las Bestias’

Decidida a brillar con luz propia y enfrentar el mundo y su destino sin miedo pero con gran convicción, la joven actriz y productora mexicana Ivana De María se asentó en Los Ángeles desde hace unos años para cumplir con sus objetivos.

A los 15 años, la actriz -cuyo nombre de pila es Ivana Moreno-Valle Dies-Barroso- salió de Ciudad de México para estudiar la preparatoria en Suiza. Después ingresó a Boston University y se graduó en Administración de Empresas con concentraciones en Finanzas y Derecho. Sin embargo, su pasión siempre ha sido la actuación y por ello se mudó a Los Ángeles para probar suerte.

Tarea que no ha sido fácil para la actriz, quien actualmente interpreta a una de las antagonistas en La Bella y Las Bestias, la nueva serie de Univision protagonizada por Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides.

En una entrevista exclusiva con MundoHispánico, De María habla de su personaje en La Bella y Las Bestias, su faceta como escritora y productora, y su enamoramiento por la selección mexicana de futbol, entre otros temas.

MH: Siendo mexicana y fan del futbol, ¿cómo viviste el triunfo histórico del Tri de México ante Alemania en la Copa del Mundo en Rusia?

IDM: Muy emocionada. Invité a varios amigos mexicanos a mi casa, los recibí con chilaquiles y tamales. Fue una emoción, lágrimas, gritos, casi, casi infartos. Yo he sido muy fan del futbol, el Mundial me encanta, soy fanática del equipo mexicano, y nunca me pierdo un partido.

MH: ¿Qué opinas de la rivalidad entre La Bella y Las Bestias y Sin senos sí hay Paraíso (Telemundo), que se estrenaron recientemente y casi simultáneamente?

IDM: Obviamente yo espero que el público vea La Bella y Las Bestias, yo nunca he visto Sin senos, pero estoy segura que está muy buena y con un gran contenido. Y que bueno porque la competencia crea mejores resultados porque pone presión y empuja a que la gente produzca mejores historias y producciones. Es muy necesaria esa competencia y es emocionante también ver como van los ratings, y pues a La Bella le ha ido muy bien; estoy muy feliz por eso y creo que le va a ir todavía mejor.

MH: ¿Quién es Marcia Vega, el personaje antagónico que interpretas en la serie?

IDM: Es una de las bestias, llamémosla así, y es una niña de 17 años. Es muy interesante porque siempre está rodeada de puro hombre. La serie se divide en segmentos de bestias, una de las cuales es ‘El Cafetero’, su papá. Vive en un mundo rodeada de hombres muy malos, sin embargo esos hombres le tienen muchísimo respeto y están casi intimidados por Marcia porque ella usa mucho su sensualidad y sus encantos. La historia tiene cosas controversiales, que ya verán, y no es que yo esté de acuerdo con las cosas que hace Marcia, pero como actriz fue un regalo. Es un sueño hecho realidad hacer un personaje tan loco (jajaja), y me divertí muchísimo. El elenco fue increíble, hubo una dinámica padrísima. Yo trabajé mucho con David Palacio, cuyo personaje es mi primo y también por ahí amante…, y ya no les puedo decir más porque les arruino la trama.

“Todo lo que hago está basado en crear empatía en el mundo. Contar historias es la mejor manera de hacerlo porque cada historia tiene una oportunidad de aprendizaje enorme”, Ivanna De María, actriz y productora mexicana

MH: ¿Cómo ha sido tu interacción con tus colegas en la serie y qué aprendiste de ellos?

IDM: Con Esmeralda, con todo y que somos enemigas en la historia, compartimos un dolor y la empatía por la pérdida de un padre; Marcia perdió a su mamá e Isabela (Esmeralda) perdió a su papá. Entonces por más enemigas que sean siempre existe esa empatía y es interesante porque cambia la jugada de diferentes maneras. Yo apenas conocí a Esmeralda y acabamos superamigas. Con Sebastián Serrat, que es mi papá en la serie me divertí muchísimo, había mucha improvisación y tienes que estar preparado para trabajar con gente así, responder a sus improvisaciones, y él (Sebastián) tenía muchísimas, entonces fue muy divertido. A mi la verdad me hizo crecer mucho este proyecto.

SIN FILTRO con Ivana De María:

Sobre el nuevo contenido en la TV de México: “HBO, Amazon, Netflix están impulsando un contenido nuevo e inteligente. Me da gusto porque entre más competencia hay se dan mejores cosas. En México el talento y las historias no faltan, lo que falta es que alguien apueste en ellas”.

Sobre escribir y producir su propio contenido: “Llegué a Los Ángeles y me desesperó el sistema de actuación y de casting, de que te esperes hasta que te hablen. Empecé a crear mi propio contenido, y me dí cuenta de la gran oportunidad que había ahí”.

Sobre Marías Films y The Vanoosh Group: “Con mi socia Ana María Mancera creamos estas compañías -Marías Films está en Ciudad de México y Vanoosh Group en Los Ángeles- para producir contenidos originales como una película inspirada en una libro de la escritora y periodista italiana Oriana Fallaci que se llama A Man (Un hombre)”.

BREVE BIO de Ivanna De María:

Nombre: Ivana Moreno-Valle Diez-Barroso

Profesión: actriz/productora

Nacionalidad: mexicana

Edad: 25 años

Familia: Es hija de Javier Moreno-Valle y Gina Diez-Barroso, y hermana de los productores Billy y Fernando Rovzar, y de Gina Moreno-Valle y Tatiana Rovzar.

La Bella y Las Bestias

Cuando: lunes a viernes, 9 p.m.

Donde: Univision

Info: www.univision.com