En rueda de prensa de su nueva obra de teatro en la que trabajará con Marjorie de Sousa, la mexicana Itatí Cantoral bromeó con el tema de Julián Gil lo que al parecer no fue muy del agrado de la venezolana.

A Itatí Cantoral le pareció divertido decir un chiste acerca del caso legal que enfrenta actualmente su compañera contra Julián Gil.

En el video retomado por la cuenta de You Tube de ‘El Gordo Y La Flaca‘ se aprecia a Itatí diciendo lo siguiente.

“Yo conocí a Marjorie de las telenovelas y de Julián Gil, ¿ah verdad?”, expresó la mexicana antes de soltar la carcajada.

Los comentarios de Itatí fueron recibidos por Marjorie con un singular movimiento de cabeza y un gesto de desagrado.

Inmediatamente Cantoral quien interpretó a Soraya Montenegro en la telenovela María la del Barrio intentó reparar el daño.

“Pero ahora que la conozco ya en persona es una excelente madre, además tengo que tener empatía con mi género, además de ser una mujer hermosa es una muy buen actriz, así que vale la pena ver a Marjorie”, expresó la jocosa actriz.

Comentario que provocó que Marjorie le tomara de la mano en gesto de agradecimiento por sus palabras.

Pero el despliegue de simpatía de Itatí no había terminado aún, pues siguió con sus chascarrillos.

“Pero me tienes que pagar el chicle la próxima semana, ese ya no va para Julián Gil , ese ya va para mí”, comentó.

Marjorie no fue la única víctima en este ataque de comedia de Itatí, pues igual bromeó sobre su tercer matrimonio con su también compañero Sergio Sendel.

Viene en tercero (esposo) Sergio Sendel, no me creen no hay tercero malo señores, todo depende de la gira, si nos va bien sacamos para la boda y si no pues no hay boda”, expresó con un singular tono de voz.

A lo que Sergio agregó: “Y si nos va muy bien para la boda y el chilpayate”.

Para finalizar la mexicana entonó un pedazo del tema musical ‘Amigos’ del grupo ‘Timbiriche’.

Los comentarios en las redes respecto al comportamiento de Itatí no se hicieron esperar.

Itatí bromeó hasta de sus divorcios

“Yo pienso que la inseguridad de Itatí por ser más vieja que Marjorie la hizo decir puros disparates en su intento de llamar más la atención”, “le dio la chiripiorca pero cómica no es”, se lee en los comentarios del video.

Inclusive hubo quienes se preguntaron si la actriz habría consumido algo en exceso.

“¿Cuántas cubas se tomo o se metería algo?”,”andaba hasta el tope de la blanca”, comentaron.

