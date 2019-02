Luego de las polémicas declaraciones de Sergio Goyri e Isaura Ezpinoza sobre Yalitza Aparicio por su papel en ‘Roma’, la actriz no se retracta y reafirma su postura.

Hace unos días se desataron las críticas hacia Sergio Goyri ya que se filtró un video en donde el actor calificaba a la protagonista de ‘Roma’ como una “pin… india”.

En el video que fue grabado por la novia de Goyri se puede escuchar que el actor dice: “Que metan a nominar a una pin… india que dice: ‘sí señora, no señora, sí señora, no señora’… que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar”.

Ante esto, los fans se le fueron con todo al intérprete asegurando que era un “naco” y “racista”.

Además de las desafortunadas declaraciones de Sergio Goyri, en la grabación la actriz Isaura Espinoza también dio su punto de vista sobre el papel de Yalitza Aparicio y Marina De Tavira.

“A mí me parece exagerado. Te voy a decir una cosa, yo creo que están para premio, pero no para mejor actriz, (quizá) revelación, ni ella ni Marina (De Tavira)”, expresó Isaura luego de lo dicho por Goyri.

Posteriormente, el programa ‘De Primera Mano’, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Michelle Rubalcava se pusieron en contacto con Espinoza y la actriz reveló que no se desdice de sus declaraciones.

“Yo no digo que no se lo merecen, yo digo que me parece exagerado que sea una nominación a primera actriz. A mí me encantó la película, me gustó mucho el trabajo de ellas, me encanta que sea Cuarón que esté nominado. Sí me parece exagerada la nominación, porque para decir una primera actriz son muchos años de trayectoria y aquí no la hay ni de un lado ni del otro”, comenzó diciendo Isaura.

Posteriormente, aseguró que a ella no le parecía correcta la expresión dicha por Sergio Goyri para referirse a Yalitza.

