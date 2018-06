El bailarín tapatío, Isaac Hernández, hizo historia al ganar el ‘Prix Benois de la Danse’ en Rusia.

Después de años de esfuerzo constante y la mitad de su vida fuera de casa, haciendo carrera en Europa y Estados Unidos, su interpretación este año con la Ópera de Roma del personaje de Don Quijote, el primer ballet que aprendió de memoria -aún siendo un niño- le valió el Premio Benois de la Danza, galardón que también reconoció su ejecución con su compañía, el Ballet Nacional de Inglaterra, del James de La sílfide.

…Y "el Óscar de la danza" es para el bailarín #IsaacHernández, del English National Ballet. Es el primer mexicano que gana el #BenoisdelaDanse.

"Lo dedico al publico mexicano que siempre me acompaña, a mi familia y a todas las personas que han sido parte de mi vida". #TOPnews pic.twitter.com/kXuCgvlSI7 — Top News (@iNewsforkids) June 6, 2018

Mikhail Baryshnikov, uno de los grandes bailarines de la historia, fue quien lo dirigió en el papel del barbero cervantino, pero la primera versión del personaje, no obstante, la aprendió con su padre, don Héctor Hernández, en el patio de su casa, en Zapopan, muy lejos del Teatro Bolshoi de Moscú donde se convirtió ayer en el primer mexicano en ganar un Benois.

“Dedico este logro a todo el público mexicano que siempre me acompaña, a todas aquellas personas que han sido parte de mi vida y mi camino, a todos los que me han apoyado, creído en mí y me han impulsado a ser mejor como persona y como profesional”, dijo el bailarín de 27 años en un comunicado.

Congratulazioni a #IsaacHernández per aver ricevuto il #Benois per la sua interpretazione di Basilio in #DonChisciotte che ha inaugurato la nostra stagione 17/18 lo scorso novembre.#operaroma pic.twitter.com/eHEN2jFo8n — Opera di Roma (@OperaRoma) June 6, 2018

Hernández compartió la categoría de Mejor Bailarín con el ruso Vladislav Lantratov, premiado por su interpretación de Rudolf Nureyev en una producción basada en su vida, Nureyev, y que, según se ha reportado, incomodó al Kremlin por su evocación abierta al amor homosexual.

Y esta puesta, precisamente, daría un filón político a la gala, pues también se llevaría los galardones a mejores Compositor, Diseño de Producción y Coreógrafo, éste último recaído en Kirill Serebrennikov, quien se encuentra en arresto domiciliario, presumiblemente, como represalia por su trabajo.

La premiación, por otro lado, tampoco queda exenta de críticas, pues miembros del jurado, usualmente directivos de grandes compañías, volvieron a decidir sobre sus propios bailarines, lo que ya ha sucedido en ediciones anteriores.

#OrgulloMexicano 🇲🇽🌍

💃🕺 El bailarín #IsaacHernández ha hecho historia al convertirse en el 1er mexicano que gana el Premio más importante de la Danza Mundial🌍, los #Prix #Benois de la Danse, entregado en Moscú.

Así forjó su carrera en el #ballet y la #Danza ⤵️ pic.twitter.com/StXcinCWHm — Ciudadanía & Democracia 🇲🇽 (@jorgechancob) June 6, 2018

Este año fue el caso, por ejemplo, de Eleonora Abbagnato, directora artística del Ballet de la Ópera de Roma; David Mcallister, de la Ópera de Australia, y Tamara Rojo, del Ballet Nacional de Inglaterra, quien, además de dirigir a Hernández, es su pareja sentimental.

Pero el tapatío, de cualquier modo, hace historia, y así es reconocido en México.

“Isaac está en las grandísimas ligas”, expuso ayer Diego Vázquez, director del Taller Coreográfico de la UNAM y fundador de Laleget: “Él cumple el sueño de cualquier bailarín de danza clásica: ha trabajado con los coreógrafos más importantes, está en una muy buena compañía, su pareja de baile es una de las estrellas de la danza del mundo, pero, sobre todo, es invitado como bailarín principal de cualquier compañía”.