Parece que la calma no llega a la vida de Irina Baeva, ya que la modelo de origen ruso ha vuelto a ser acusada de destruir hogares.

Esta vez las acusaciones surgieron en el Instagram de la también actriz quien publicó una fotografía desde Los Ángeles, California.

En la imagen se aprecia a Irina luciendo una blusa en color blanco y una falda en tonos rojos, mirando hacia el césped que la acompaña.

TE PUEDE INTERESAR: Aparecen fotografías en las que aseguran que Chiquis Rivera se ve más delgada (FOTO)

En la posta, la modelo escribió: “si así fue, así pudo ser; si así fuera, así podría ser; pero como no es, no es. Es cuestión de lógica. Alicia en el País de las Maravillas”.

Pero al ver que era atacada de manera constante, Irina reaccionó con otro mensaje inesperado y contundente:

“A todos aquí presentes les mando mucho amor, que se ve que hace falta. #CadaQuienDaLoQueTiene”, escribió.

Los comentarios de los seguidores fueron claros: para ellos, Irina destruyó una familia.

“Qué feo es destruir a una familia. Aunque Gabriel hubiese andado detrás de ti, por respeto pudiste decir no. Lo malo es que tal vez no sepas el daño que has hecho, ¡pero cuando tengas tu familia lo sabrás!.. no muy lejos que le pasó a Marjorie de Sousa”, escribieron.

Inclusive, hubo quienes comentaron que en algún momento tendrá que pagar por lo que aseguran hizo.

“Claro que anda con él, pero como ya vio todo lo que dicen los medios. Que ha quedado como lo que es, presumida, golf… y mentirosa al descubierto. Se ha acobardado y tiene miedo que esto le pase factura en su carrera, pero la vida sí se la va a pasar. Puedes estar segura”, dijo un seguidor.

Otro usuario optó por hacer un juego de palabras con el texto que había escrito Irina: “Alicia en el país de roba marido”.

Y las agresiones no terminaron ahí: “lo que hiciste fue tan malo que de verdad te admiraba pero ya no. Y para no tener que estarte comentando nada y mucho menos usted tenga que verlo, mejor la dejo de seguir y todos deberían hacer lo mismo. ¿Para qué darle mas fama siguiéndola, si ella sola puede? y para la vista de un botón”, “sola se destruye porque el público mexicano no perdona. Tan bonita y con tantos hombres para escoger”, “porque saben que el público no se las va pasar. No son tontos pero no les salió. Ahora van a ver las consecuencias”, “qué sucia decir que no anda con un hombre casado y con hijas y dársela de santa. Y luego sale a la luz todo. Hubiera sido menos feo ir de frente, pero todo se devuelve”, escribieron.

Ante las duras críticas que la ubican como la tercera en discordia entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán, Irina ha mantenido la postura que asegura que su relación con el actor es simplemente de amistad.