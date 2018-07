En días pasados, la revista Tv y Novelas publicó una serie de fotos donde aparecen juntos Irina Baeva y Gabriel Soto en Rusia, país a donde la actriz se trasladó dos meses antes para cubrir el mundial de futbol por parte del programa, “La jugada” de Televisa Deportes.

Y fue a raíz de estas imágenes que se han reavivado las especulaciones. Según el medio, Gabriel llegó un mes después para acompañar a Irina de una forma discreta.

Situación que generó más morbo, pues como se mencionó hace tiempo, la tercera en discordia en el rompimiento de Geraldine Bazán y Gabriel Soto fue precisamente Baeva.

Irina habló en exclusiva para el programa “Hoy” con el fin de acallar los rumores con respecto a las imágenes

Comentó: “Obviamente las fotos son auténticas. Lo que sí, es como bien sabemos todos, manipulan la información. Yo invito a la revista a que publique la foto completa porque parece que es una foto de nosotros solos. Bueno dijeron que era una selfie. Obviamente no es una selfie, porque obviamente sería tomada con una mano que no es de nosotros. Es una foto de varias personas más que evidentemente la revista no la publicó (la foto) completa, donde hay varias personas, en una celebración que se hizo al terminar el programa “La jugada del mundial” y que algún día, obviamente al estar en Rusia, es una celebración donde estaban los técnicos, los camarógrafos, todo el equipo de Televisa Deportes, todos los conductores. Entonces, en la foto hay más personas”.

Irina Baeva aclara los rumores de su reencuentro en Rusia con Gabriel Soto

Al ser cuestionada sobre si ella invitó a Gabriel Soto a Rusia, comentó que puede asistir quien quiera.

“Te repito, el mundial es un evento al que va todo mundo. No tenía que invitar a la gente a Rusia. La gente va a Rusia porque es el mundial, porque así como fue mi amiga Sofía Castro, así como fue mi otra amiga Ana Bekoa, así fue Gabriel Soto al evento del mundial. Nosotros habíamos coincidido en alguna ocasión, que repito y nunca se ha ocultado esto, nosotros somos amigos y siempre nos hemos llevado muy bien y hemos trabajado en varias ocasiones juntos. Realmente el que nosotros hayamos coincidido en esta ocasión que es de donde es la foto o en alguna otra, yo no lo veo absolutamente nada de malo”, puntualizó.

Ya por último, Baeva tomó postura respecto a la situación de separación que actualmente vive Soto.

Irina Baeva asegura que el divorcio de Gabriel Soto “es un asunto que no le incumbe”

“Es que mira, su proceso de divorcio de él y de mil personas más en este mundo, es un asunto que a mí no me incumbe y no tengo nada que opinar al respecto”.

Durante la telenovela “Vino el amor”, Irina y Gabriel fueron la pareja protagónica, iniciando rumores de un posible romance.

Hasta el momento ninguno de los dos ha aceptado la relación limitándose a decir que solo son buenos amigos.

En la sección de comentarios del video, el par de actores no salieron muy bien librados.

Los cibernautas comentaron: “Par de sin vergüenzas”, “maldita zor.. no que no hacen bonita pareja, son basura”, “se hubiera quedado en Rusia y se hubiera llevado al Soto a allá para que los dos no ensuciaran México”, “vieja mosquita muerta”, “¿Qué sentirá esta mujer al saber que destruyó un matrimonio?”.

