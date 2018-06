A consideración de Interpol, ‘Marauder’ es el mejor disco que han hecho.

Así lo dijeron Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino en la presentación mundial del nuevo álbum de la agrupación que se hizo este jueves en un inmueble de la Colonia Juárez.

MARAUDER. The new album released August 24th. Pre-order the album now, and to instantly access pre-sale tickets to the headline shows: https://t.co/lKQKq5hunH . Listen to new track The Rover: https://t.co/ZeVaDBZELe pic.twitter.com/RoeOLqoiX5

“Nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos”, exclamó Paul.

“Llegamos a lo que queríamos. Logramos lo que buscábamos”, añadió Sam.

La agrupación formada en Nueva York aseguró que vino a México a dar a conocer los detalles de su nueva producción por el cariño que le tiene al país y a su legión de fans.

“Los queremos y siempre los tenemos presentes. En show nos tratan de una forma estupenda”, precisó Daniel.

Headline shows just announced. Excited is an understatement.

Pre-order MARAUDER on the official Interpol webstore now for access to pre-sale tickets: https://t.co/lKQKq5z5ff.

More to be announced… pic.twitter.com/r9WR6NdkwS

— Interpol (@Interpol) June 7, 2018